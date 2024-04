«¿Quién quiere ser millonario?» torna a partir d'aquest dimarts a La Sexta

¿Quién quiere ser millonario? torna a partir d'aquest dimarts a la nit a La Sexta amb una nova temporada. El cèlebre concurs torna així barrejant les seves versions de més èxit: amb anònims, com es va fer popular i es va convertir en un dels formats més venuts de tot el món, i amb famosos, com ha tornat a triomfar a la televisió, i que en aquesta nova temporada comptarà amb Paco León, Silvia Abril, Ainhoa Arteta, José Mota, Eva Soriano i Máximo Huerta. Juanra Bonet es torna a posar al capdavant, al centre del plató, per intentar que els concursants aconsegueixin el milió d’euros que té de pot del programa.