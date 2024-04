HBO estrena «El caso Sancho», una docusèrie «en temps real»

HBO Max va anunciar ahir per sorpresa l’estrena de El caso Sancho, una sèrie documental que aprofundeix en la investigació de la mort del metge colombià Edwin Arrieta l’agost del 2023. El primer episodi comptarà amb el testimoni inèdit del pare de Daniel Sancho, l’actor Rodolfo Sancho, arribarà a la plataforma aquest dimarts mateix. Al llarg de quatre episodis, El caso Sancho oferirà un accés inèdit al desenvolupament de la investigació, des del moment de la detenció de l’espanyol i fins que la Justícia tailandesa dicti sentència després del judici que comença avui mateix. Daniel Sancho serà jutjat per assassinat amb premeditació com a responsable de la mort d’Arrieta.

El caso Sancho: episodio 0 és el títol del primer lliurament de la sèrie documental, produïda per Cuarzo Producciones (Banjay Iberia). Aquest format, que ofereix un relat complet i exhaustiu a partir dels fets investigats i el testimoni de persones properes a la investigació, estarà disponible al complet després de la resolució judicial del cas. A través d’una nota de premsa, la plataforma destaca que aquest projecte es diferencia d’altres propostes del gènere en estar produint-se en temps real. La docusèrie embarca l’espectador en una travessia que pivota entre el present, el passat i el futur, oferint un relat contextualitzat i documentat que es torna més complex a mesura que avança el cas i el final del qual encara no està escrit.

A partir del moment de la detenció de Daniel Sancho per les autoritats tailandeses, la sèrie planteja un viatge, tant físic com psicològic, ple de salts en el temps i incògnites per resoldre. A través del testimoni de l’entorn més proper de la víctima i de l’acusat d’assassinat, així com de persones involucrades a la investigació, la sèrie documental analitza en temps present cada evidència, cada fet provat, cada testimoni i cada escenari per reconstruir un cas sobre el qual planegen encara molts interrogants.