Carmen Borrego abandona Telecinco: les paraules de Kike Calleja que l'han enfonsat

Moments difícils per a Carmen Borrego i la seva família. La col·laboradora televisiva va sortir de Supervivientes després d'un quadre d'ansietat que la va obligar a tornar a Espanya. I, un cop a Madrid, es va trobar amb un panorama difícil d'assimilar i que l'ha fet sortir a la portada de les revistes: les declaracions polèmiques del seu fill que la deixaven verda de cap a peus i l'anunci de la separació d'aquest.

Borrego viu en un estat de màxima fragilitat emocional i això fa que, qualsevol frase o acció en un plató es pugui convertir en un mar de llàgrimes o una fugida en directe. Això és el que va passar ahir. A l'espai de Supervivientes presentat per Sandra Barneda, Kike Calleja acabava d'aterrar procedent d'Hondures i, gairebé abans que res més, el van posar al dia sobre totes les polèmiques que envolten la filla de Maria Teresa Campos. I ell, company de Borrego a l'illa, no va voler deixar escapar l'oportunitat d'enviar-li molts ànims aprofitant que la tenia allà present.

"Ho sento per tu, perquè no t'ho mereixes (... ) Que et critiquin sabent tot el que has fet per ells, em sembla molt injust”, va dir Calleja. I la reacció de Borrego, superada per aquest comentari afalagador, va ser una fugida del plató entre llàgrimes. La seva nora l'ha culpat públicament del seu divorci i no estan sent dies gens agradables de pair per a una veterana de la televisió. Afortunadament per a ella, però, els seus companys sembla que li fan costat.