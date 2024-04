Revelen per què Carmen Borrego ha anat a Supervivientes: "Estic en xoc"

'Aterrant' a poc a poc de nou en la seva vida rutinària de Madrid, Carmen Borrego ha tornat a trepitjar el plató de 'Supervivientes' després de la gran decepció que es va endur dijous passat en conèixer en directe la traïció del seu fill, José María Almoguera i la seva nora, Paola Olmedo, que van concedir una extensa entrevista a la revista Setmana per posar-la verda de cap a peus. "Qui em coneix sap que jo vaig de cara, no soc gens rancorosa, no tinc odi; a la meva vida no hi cap l'odi ni la rancúnia" deixava clar Carmen en la seva conversa amb Sandra Barneda.

Però el cert és que la filla de Maria Teresa Campos està molt decebuda amb Almoguera, tant, que promet que encara no ha parlat amb ell. "Zero comunicació. No és habitual, però em sembla lògic, per parlar del que ha passat cal posar distància, cal refredar-se, cal entendre-ho, hi ha moltes coses per aclarir, però ara mateix no pot ser". Carmen Borrego s'anava sincerant al plató de Supervivientes. I afegia que estava completament segura que, si li trucava, ell no li agafaria el telèfon: "Quan una persona fa això, és molt difícil agafar un telèfon".

També feia una confessió i és que quan va sortir d'Hondures tenia el pressentiment que a Espanya passava quelcom greu: "Pressentia que alguna cosa amb el meu fill no anava bé, però no sabia que m'afectava a mi". I revelava què pensa sobre els fets: "[José María Almoguera] Ho ha fet per salvar el seu matrimoni, ha pensat que si no ho feia la perdia [a Paola Olmedo] i m'ha sacrificat a mi, això és el que realment penso".

"Estic en xoc, hi ha moltes coses que no entenc, he de pensar tranquil·lament, però he patit més com a mare pel que se n'ha dit, que per mi", va concloure.

Qüestió de diners

Segons diferents mitjans especialitzats en la televisió, Carmen Borrego hauria rebut un salari de 18.000 euros setmanals per la seva participació a Superviventes. Una xifra que, evidentment, baixa després de tornar a Espanya, però que ha anat acompanyada de més diners a canvi de les diverses exclusives que ha donat a Telecinco i que han suposat rècords d'audiència per a la cadena, com en els seus bons temps. La filla de María Teresa Campos, doncs, podria haver rebut una bona xifra.

I amb ella, pot alleugerir el seu deute. Tal com es va revelar el 2022, la col·laboradora de 'Sálvame' tenia un deute de 660.599 euros amb l'Agència Tributària per una societat que apodera. El final del programa de Telecinco el juny del 2023 va suposar un sotrac per als ingressos que obtenia de Telecinco, per la qual cosa la seva participació a Supervivientes estaria lligada a temes econòmics.

A més, recentment ha confirmat que de l'exclusiva que va donar anunciant que seria àvia va donar uns diners al fill i a la nora. Però, atenció, també ha confessat que “ells esperaven més i em van deixar de parlar sense motiu”.