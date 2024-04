La caserna com a símptoma

Al ple d’aquest abril, es va viure una escena surrealista durant la votació de la moció deFem Manresa sobre la recuperació de la caserna de la Guàrdia Civil per destinar-la a habitatge públic.

La primera sorpresa va ser que la moció tirés endavant amb un posicionament no favorable del govern, el primer cop que passa en el que portem de mandat. La moció va tirar endavant amb 11 vots a favor (Fem Manresa, Junts i Nacionalistes), 7 abstencions (ERC) i 7 en contra (PSC, Impulsem i VOX).

La segona «sorpresa» va ser els arguments i posicions dels partits de govern per no donar suport a la moció.

El posicionament d’un govern amb majoria suposadament d’esquerres i amb un partit majoritari suposadament independentista és absolutament simptomàtic de la situació política de la ciutat, amb un govern enrocat que ha de fer mans i mànigues per equilibrar-se internament davant una oposició majoritàriament de dretes (Junts, FNC i VOX) que té força capacitat de posar temes a l’agenda de la ciutat.

Un exemple gràfic d’aquest enrocament és la gran diferència en el percentatge de mocions que els governs capitanejats per ERC ens han aprovat com a Fem Manresa: durant el mandat 2019-2023, el percentatge estava al voltant del 70%. En canvi, en el que portem d’aquest mandat 2023-2027, el percentatge ha caigut gairebé a la meitat, situant-se en poc més del 40%.

Les defenses de les posicions expressades pel govern mereixen ser comentades una per una:

En primer lloc, el PSC, com a partit de matriu espanyola, no ha decebut. El portaveu dels socialistes a la ciutat va desgranar una per una les actuacions que havia portat a terme la Guàrdia Civil a la ciutat i va reivindicar la caserna com un punt important de la vida dels agents. Vot en contra, cap sorpresa.

L’altra formació de govern que va emetre un vot contrari a la moció va ser Impulsem, al·legant que això no entrava en el PAM ni en el pacte de govern, i que ells ja tenen una política d’habitatge decidida. Crida molt l’atenció que un partit suposadament independentista voti en contra de recuperar la caserna de la Guàrdia Civil, però s’abstingui en la moció contra l’amnistia presentada per VOX.

I finalment, però no menys important, és el posicionament d’ERC, que es va abstenir. Els va costar d’explicar-lo, tenint en compte que al seu programa electoral hi havia una proposta molt similar. De fet, primer volien presentar una moció per via d’urgència amb unes paraules que els convenien més; però després que alguns grups de l’oposició els diguéssim que era poc ètic fer-ho, van retirar-la. Finalment, van dir que s’abstindrien perquè preferien que fossin pisos de lloguer per a joves que no pas pisos de lloguer social, com si fossin conceptes oposats.

Sabent que és important que mocions d’aquest calibre s’aprovin, a petició de Junts, ens vam avenir a modificar la moció inicial per estudiar quin seria el millor ús possible per a la ciutat de l’emplaçament que demanem que abandoni la Guàrdia Civil. Tot i això, inexplicablement, ERC es va abstenir igualment.

Per desgràcia, estem veient un govern que va cap a la dreta i que s’allunya de l’alliberament nacional. Les rèmores que suposen Impulsem i el PSC per portar a terme polítiques valentes d’esquerres i independentistes són massa grans, i si ERC no reacciona, ho pot acabar pagant car. I, el que és més important, ho acabaran pagant també els manresans i manresanes.