Els efectes secundaris del medicament Nolotil

El Nototil encapçala la llista dels medicaments més demandats, segons la Federació Empresarial de Farmacèutics Espanyols. Es tracta d’un analgèsic utilitzat per al tractament del dolor agut moderat o intens, post-operatori, post-traumàtic, còlic o d’origen tumoral. A més, s’utilitza en casos de febre alta que no respon a altres tractaments o medicaments. La dosi s’estableix en funció de la intensitat del dolor o la febre i la sensibilitat de cada individu al tractament amb Nototil.

El 4 d’abril de 2024, la Fiscalia de l’Audiència Nacional va decidir investigar una possible responsabilitat sanitària pels efectes adversos per a la salut derivats del consum de Nototil. Aquesta decisió es pren després de rebre denúncies, entre elles la presentada pel Defensor del Pacient, i després de registrar-se més denúncies a la Fiscalia General de l’Estat i a la Fiscalia Provincial de Madrid. El fiscal Jesús Alonso va signar un decret designant al fiscal Manuel Campoy com a instructor d’aquestes diligències prèvies.

El Centre d’Informació de Medicaments Autoritzats (CIM) de l’AEMPS proporciona informació completa sobre els medicaments per garantir-ne un ús correcte. Com qualsevol medicament, el Nototil també pot produir efectes adversos, encara que no totes les persones els experimenten. S’adverteix sobre efectes adversos greus, com ara eritemes cutanis greus, síndrome de Stevens-Johnson, necròlisi epidèrmica tòxica, eritema generalitzat, augment de la temperatura corporal i engrandiment dels ganglis limfàtics. A més, cal tenir en compte altres símptomes com nàusees, vòmits, febre, sensació de cansament, pèrdua d’apetit, orina fosca, deposicions clares, coloració groguenca de la pell, picor, erupció o dolor a la part superior de l’estómac, que poden indicar signes de dany hepàtic. També es mencionen reaccions al·lèrgiques més lleus, com ara picor, enrogiment, inflamació de les mucoses, dificultat per respirar, malestar gastrointestinal i broncoespasme greu. Aquests efectes ressalten la importància de la supervisió mèdica en consumir Nototil i medicaments similars.