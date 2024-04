«Sephora Kids», la nova i perillosa obsessió dels menors per la bellesa

El fenomen "Sephora Kids", referit als nens que segueixen l’estil d’una coneguda botiga de productes de bellesa, està guanyant popularitat, amb milions de seguidors a plataformes com TikTok. L’ús generalitzat dels telèfons mòbils ha establert un nou hàbit en el dia a dia dels més joves: mantenir una rutina de bellesa.

Els menors de dotze anys són els més vulnerables a la tendència de seguir rutines orientades a cuidar la pell dels adults. Els experts adverteixen que això pot tenir greus repercussions per a la salut dels nens i preadolescents. L’ús continuat de productes cosmètics inapropiats pot provocar efectes nocius en la pell. Els nens presenten una pell més sensible i fina, per tant, la seva barrera cutània pot veure’s alterada per l’ús d’aquests productes. La dermatitis o l’acne cosmètica -derivada de l’ús d’aquests productes cosmètics excessivament grassos- són dos dels trastorns cutanis més freqüents entre els menors que fan ús de productes no recomanats per a la seva pell.

Productes com el retinol o la vitamina C, àcid hialurònic i la niacinamida són habituals en les conegudes rutines facials, però no són actius apropiats per als més joves, que els veuen en xarxes socials i els compren sense conèixer els seus riscos.

El retinol, per exemple, és un derivat de la vitamina A i s’utilitza àmpliament per reduir arrugues i taques causades per l’exposició al sol o el pas del temps. Aquests productes tenen propietats exfoliants i promouen la renovació cel·lular, la qual cosa és beneficiosa per a adults amb problemes de pell relacionats amb l’edat. La pell dels nens és més fina i sensible, i l’ús de retinol pot provocar cremades, irritacions severes o sensibilització crònica.

La vitamina C, un antioxidant potent, pot ser útil per il·luminar la pell i combatre l’estrès oxidatiu. No obstant això, els productes amb altes concentracions de vitamina C poden causar irritacions i altres reaccions adverses.

L’àcid hialurònic és conegut per les seves propietats hidratants i es troba en moltes cremes i sèrums per evitar l’envelliment. Tot i ser un ingredient generalment segur, l’ús d’àcid hialurònic en nens podria resultar excessiu i innecessari, provocant una hidratació excessiva i altres problemes.

La niacinamida, o vitamina B3, s’utilitza per reduir la inflamació i les taques. Tot i que és més suau que altres ingredients, l’ús incontrolat i la manca de comprensió sobre el seu funcionament poden portar a aplicacions incorrectes o exagerades, amb efectes secundaris no desitjats.

Consells segons la teva edat

Els canvis hormonals, la disminució del col·lagen i altres factors ambientals influeixen en la salut de la pell al llarg del temps. A cada etapa de la vida, cal adaptar la rutina de cura de la pell per abordar problemes específics i mantenir un aspecte saludable.

Entre els 18 i 20 anys

És quan comencen a aparèixer els primers problemes cutanis, ja sigui per l’acne i el greix provocats pels canvis hormonals o per la sequedat extrema. Per a aquestes primeres etapes, es recomanen cremes lleugeres, no gaire denses, amb més aigua que oli. L’àcid salicílic pot ser útil per a millorar la textura de la pell, així com per controlar els brots d’acne.

30 anys

En aquesta etapa comencen a aparèixer els primers signes de l’edat. Les línies d’expressió al voltant dels ulls, la manca de lluminositat, i els signes de fatiga i cansament són els problemes més freqüents. Per abordar aquests símptomes, es recomanen cremes hidratants amb àcid hialurònic i vitamina C, ja que tenen un efecte preventiu i, a més, aporten hidratació i lluminositat a la pell.

Entre els 40 i 50 anys

La cura de la pell es torna més important per mantenir-la llisa i amb lluminositat. En aquesta etapa, les cremes han de ser més nutritives, amb ingredients com retinoides, vitamina C i àcid hialurònic, per produir una exfoliació i estimular la producció de col·lagen. L’àcid retinoic és un excel·lent aliat per aquest propòsit: fomenta la renovació cel·lular, contribueix a la millora de la textura, lluminositat, elasticitat i hidratació de la pell i estimula la creació natural de col·lagen.

A partir dels 60 anys

La pell perd gran part de la seva elasticitat i densitat. Per aquest motiu, és essencial mantenir-la ben hidratada i nodrida per prevenir un envelliment accelerat. És a dir, a partir d’aquesta edat, la pell necessita un tractament intensiu. Els productes ideals són aquells amb un elevat contingut d’olis com el de jojoba. També es recomana utilitzar cremes amb alta concentració d’àcid hialurònic i retinol. Atès que la pell es torna més fràgil amb el pas del temps, és crucial maximitzar la hidratació per mantenir-la el més saludable possible.