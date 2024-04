Entre un 30% i un 50% de les dones amb endometriosi tenen problemes de fertilitat

L’endometriosi és una patologia benigna, crònica i inflamatòria desconeguda encara per algunes dones i infradiagnosticada en la població femenina. Es caracteritza per la presència de teixit endometrial fora de l'úter, habitualment en la pelvis o els ovaris, tot i que també pot estendre's a altres localitzacions. En alguns casos, aquesta patologia també pot afectar la fertilitat. De fet, entre un 30% i un 50% de les dones amb endometriosi tenen problemes per quedar-se embarassades de manera natural i aquesta xifra augmenta amb el retard de l'edat de la maternitat. Per aquest motiu, és molt important diagnosticar la malaltia com més aviat millor, especialment en les pacients que desitgin ser mares o no ho descartin en un futur. D’aquesta manera, se’ls pot oferir un correcte assessorament per poder quedar embarassades amb èxit.

I per què afecta a la fertilitat? La malaltia causa múltiples alteracions que poden influir de manera negativa a l’hora d’aconseguir un embaràs, com disfuncions a nivell ovàric i a les trompes de fal·lopi i la presència d'adherències, fibrosi i inflamació a nivell del tracte genital femení. A més, en algunes ocasions, existeixen mecanismes que fan que la qualitat dels òvuls i la implantació dels embrions tampoc siguin òptims.

Dexeus Dona, que ofereix atenció especialitzada en Ginecologia, Obstetrícia i Reproducció Assistida a la Clínica Sant Josep de Manresa, compta amb una Unitat especialitzada en Endometriosi i un Servei de Medicina de la Reproducció que treballen en coordinació en aquests casos. Aquest fet beneficia a les pacients afectades, ja que es fa una valoració conjunta per determinar quines opcions de tractament poden ser les millors en cada cas. A més, té una àmplia experiència en el diagnòstic, tractament i acompanyament de les dones amb endometriosi que desitgen ser mares.

“En general, si la malaltia provoca dolor o sagnat molt intens en la menstruació, s’ha diagnosticat una patologia en les trompes o existeixen factors de risc, com una baixa reserva ovàrica, convé no retardar la consulta a un expert en endometriosis” indica el Dr. Pere Barri, responsable de la Unitat d'Endometriosi de Dexeus Dona. A banda, poden existir altres patologies en l'úter que poden dificultar la implantació del futur embrió, com els miomes, pòlips endometrials o la presència d’adenomiosi, per això cal que la malaltia estigui sota control mèdic i tant els experts en endometriosis com en reproducció tinguin tota la informació.

No obstant això, no sempre és necessari operar. “El seguiment en el temps, juntament amb els tractaments mèdics de manteniment, ens permeten preservar la fertilitat futura d'aquestes pacients i ser molt conservadors en la indicació de tractaments invasius”, afegeix. El Dr. Barri va ser el primer metge a Espanya en aplicar una nova tecnologia quirúrgica menys agressiva per a la cirurgia d'endometriosis profunda: el PlasmaJet. Aquesta tecnologia permet preservar millor la funció ovàrica i ser més precís durant la dissecció quirúrgica.

Resultats en cas de recórrer a un FIV

En general, s’ha observat que “els resultats en cas que estigui indicat fer una Fecundació in vitro (FIV) són similars en pacients amb endometriosi i sense endometriosis i sovint depenen més de l'edat de la pacient que de la malaltia”, explica la Dra. Núria Murcia, especialista en Reproducció Assistida de Dexeus Dona a la Clínica Sant Josep. D’altra banda, iniciar un tractament de Reproducció Assistida no empitjora el curs propi de la malaltia. “Per això, podem afirmar que, en general, la FIV és un tractament segur i eficaç per a aquestes pacients”, afegeix la Dra. Murcia.

Així mateix, l'endometriosi per si mateixa no disminueix la reserva ovàrica. No obstant, si s'ha realitzat una cirurgia prèvia d'endometriosi sobre l'ovari, és possible que la reserva es vegi afectada. En cas d’haver de recórrer a una tractament amb òvuls de donant s’ha observat que les taxes d'implantació tampoc són diferents a les d'altres pacients de reproducció sense endometriosi.