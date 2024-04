RTVE aprova el fitxatge de David Broncano i l’espai «La resistencia»

Es tanca un dels capítols més polèmics i foscos dins les altes esferes de RTVE. Després de diverses setmanes de polèmica, el Consell d’Administració de la corporació pública va aprovar finalment ahir la proposta de contractació de David Broncano i La resistencia per dues temporades. La llum verda definitiva al fitxatge del còmic i el programa d’humor va arribar al quart intent també carregat de tensió. El vot de qualitat de la presidenta interina, Concepción Cascajosa, va ser clau perquè sortís endavant i no tornés a decaure com va passar les anteriors ocasions.

Aquesta nova reunió del Consell d’Administració també va comptar amb l’absència de nou d’Elena Sánchez. Amb vuit consellers presents i sense que l’expresidenta interina hagués delegat el seu vot, la votació es va resoldre amb quatre vots a favor i quatre més en contra, i es va poder utilitzar el vot de Cascajosa com estipula el reglament en cas d’empat. La proposta de contractació aprovada consta de 320 programes (160 per cada temporada) en una franja que començaria a les 21.45 hores després del Telediario 2. El format s’estrenaria el mes de setembre, convertint-se en el gran rival del líder de la franja, El hormiguero que presenta i dirigeix Pablo Motos a Antena 3.

Pel que fa a termes econòmics, la proposta estipula més de 14 milions d’euros per cada temporada de La resistencia, cosa que suposaria un preu d’una xifra propera als 88.000 euros per entrega, més de 20.000 euros del que costa un capítol de 4 estrellas, la sèrie que La 1 de TVE emet al seu access prime time, segons Vertele. Segons l’acord aprovat, les productores -El Terrat i Encofrados Encofrasa- comptarien amb llibertat de producció. A més, durant els 18 primers mesos, que engloben la primera temporada i la meitat de la segona, no hi ha clàusula de tall, cosa que implica que La 1 emetria el programa durant aquest temps amb independència dels resultats d’audiència.