«Red Flags»: El retrat més fidel de la vida sexual i emocional de la generació Z

Al diccionari de la generació Z, una red flag (bandera vermella, en català) és un senyal d’alarma que sorgeix en algunes relacions i indica que alguns comportaments no són del tot correctes. A la nova sèrie d’Atresplayer, Red Flags també és un grup i un espai segur per a quatre adolescents que fugen de les relacions tòxiques. El drama juvenil, els dos primers episodis del qual es troben disponibles des d’ahir a la plataforma , se centra en les vides sexuals i emocionals dels protagonistes a través de les seves vivències i es converteix en un dels retrats més fidels de la generació Z al món audiovisual.

Toni (Diego Rey), Érika (Mar Isern), Lluna (Iria del Valle) i Walter (Ibrahima Kone) es coneixen a través d’una xarxa social i es fan molt amics. Aquest espai es converteix en un lloc on compartir les seves pors, problemes i decepcions amb les seves experiències sexuals recents. La sèrie retrata l’ansietat, els trastorns alimentaris i els traumes per relacions complicades dels més joves.

Els quatre protagonistes debuten al món de la interpretació amb els seus papers que representen tres perfils molt diferents que travessen moments delicats. «Sento molta responsabilitat. En el meu cas, exposo un trastorn de la conducta alimentària, tenint en compte que ara estan augmentant», apunta Mar Isern.

Diego Rey mostra a través del seu personatge el sexe no consentit al món homosexual, però també ressalta «la plumofòbia que hi ha actualment a la societat, que sembla que estem amb la ment molt més oberta, però simplement per com mires estàs jutjant una persona sense dir res». El personatge que encarna Ibrahima Kone rep assetjament per part dels companys d’equip i s’enfronta constantment al racisme. «El més bo també és que els quatre personatges són testimonis reals i pots empatitzar més, però hi ha el pes d’explicar-ho bé i que sigui delicat», argumenta, per la seva banda, Iria del Valle. El seu personatge es troba en una relació tòxica amb la seva parella en què ella no aconsegueix gaudir del sexe.