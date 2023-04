Gemma Ruiz i Xavier Sala i Martín encapçalen el rànquing dels més venuts

Les llistes de vendes són un indicatiu de per on poden anar els trets el dia de Sant Jordi. Gemma Ruiz i Xavier Sala i Martín són els autors més venuts en la darrera llista facilitada per la Cambra del Llibre de Catalunya, que cada setmana fa públic el rànquing dels títols que més adquireixen els lectors.

Avalada pel Premi Sant Jordi, i amb un discurs reinvidicatiu al darrere, Les nostres mares, de la periodista Gemma Ruiz, ocupa la pole segons la llista de vendes. La novel·la és un homenatge a una generació de dones que, mentre lluitaven perquè les seves filles tinguessin les oportunitats que elles no van tenir, intentaven obrir escletxes de llibertat en temps complicats. Rere Ruiz hi trobem un habitual en aquests rànquings, com Xavier Bosch, amb la novel·la ambientada a París 32 de març, i Maggie O’Farrell, amb El retrat de matrimoni. En la quarta posició, Les calces al sol, de l’autora de Puigcerdà Regina Rodríguez Sirvent. Des de la sortida al setembre, aquesta divertida novel·la autobiogràfica ha ocupat gairebé cada setmana un lloc en el top-10. Xavier Sala Martín, amb De la Sabana a Mart, fa un recorregut per la història de les idees. La Gran Enciclopèdia del Barça de La Sotana, i el Crims: pecats capitals de Carles Porta encapçalen la no ficció. En infantil i juvenil, segon lloc per Tinc un volcà i no vull respirar, del duet bagenc format per Míriam Tirado i Joan Turu, qui en 9è lloc té La princesa, el drac i el cavaller desarmat.