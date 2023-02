No hi ha qui destroni el supermercat com a lloc preferit dels catalans per comprar productes d’alimentació i de gran consum. Segons l’última enquesta d’hàbits de consum de la Mesa de Participació Associacions de Consumidors (MPAC), el percentatge de consumidors que fan la compra de casa en aquests establiments passa del 47% del 2021 al 53% el 2022. L’estudi mostra, de fet, que també els mercats municipals guanyen atracció de cara al comprador (passen de l’11% el 2021 al 13% el 2022), però aquesta millora de dos punts sembla poc en comparació dels sis que guanya el supermercat.

Aquesta anàlisi, que intenta radiografiar la situació que deixa el 2022, mostra que més de la meitat dels consumidors compren al súper, que el 22% va habitualment a l’hipermercat, que el 13% es decanta pel mercat municipal i que encara no l’11% va al petit comerç. Amb tot, destaca la MPAC, la taxa de relació catalana amb les parades municipals és considerablement superior a la mitjana estatal, del 5%, segons l’estudi. Independentment, també analitza l’estat de la compra online a Catalunya, la influència que té en els consumidors la qualitat de l’alimentació i les qüestions ètiques. En primer lloc, l’enquesta assenyala que només dos de cada deu consumidors utilitzen internet com a canal de compra habitual, tot i que aquesta quota triplica la mitjana estatal. «Torna a cridar l’atenció el suport que el consumidor català dona a tot el relacionat amb l’àmbit digital i les aplicacions complementàries que trien per obtenir informació a través de la valoració de les opinions dels usuaris a les plataformes i per la rapidesa dels missatges», destaquen els responsables de l’estudi. Any rere any –continua el text– augmenta el percentatge dels influïts per les referències a la xarxa: una taxa que passa del 64% del 2021 al 70% el 2022, 26 punts més que l’estatal. «Queda comprovat que la informació que s’obté a les xarxes socials o a Internet serveix per comprar i per rebutjar un producte». Quant als hàbits, l’enquesta de la MPAC assegura que el consumidor català és conscient de la importància de l’alimentació per a la salut i, segons això, un 73% afirma que manté hàbits saludables. En aquest sentit, més d’un terç dels consumidors asseguren que determinen la seva compra en funció de si el fabricant o el distribuïdor té un comportament social ètic, seguit de la procedència de l’aliment (17%), del fabricant real (16%) i del seu compromís amb el benestar animal (14%). Es redueix, però, la quota de compradors que valoren la responsabilitat social corporativa i l’ètica de l’empresa d’alimentació, que passa del 62% del 2021 al 58% el 2022.