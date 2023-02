El Mobile World Congress (MWC), l'esdeveniment més important de la indústria de la tecnologia mòbil, arriba a la 18 edició en un ambient ja de plena normalitat, després de diversos esdeveniments encara marcats per la pandèmia, i amb xifres cada vegada més pròximes a les de 2019, l'última fira abans de la irrupció de la covid.

Aquestes són algunes de les grans xifres del congrés més internacional que acull Espanya i que des del 2006 se celebra a Barcelona.

Més de 80.000 visitants previstos

El MWC, que enguany se celebra entre el 27 de febrer i el 2 de març, tornarà a situar Barcelona com a capital mundial de la tecnologia mòbil durant uns dies i atraurà més de 80.000 visitants, 20.000 més que en l'edició anterior, encara que per sota encara de la xifra de rècord del 2019, quan va sumar 109.000 assistents.

Els visitants internacionals tenen un gran pes en aquest congrés i una de les incògnites d'aquesta edició és quants visitants arribaran d'Àsia. Ahir el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, va dir que esperava que un 25% dels assistents siguin asiàtics, i que la Xina aporti entre 4.000 i 5.000 congressistes.

L'esdeveniment reuneix consellers delegats i presidents de les principals companyies tecnològiques del món, delegacions de més de 100 països i fins i tot ha atret enguany a Barcelona l'inventor del telèfon mòbil, Martin Cooper.

Uns 7.400 llocs de treball temporals

Un esdeveniment d'aquestes característiques suposa tot un revulsiu econòmic per a Barcelona i la seva àrea metropolitana, ja que el MWC generarà en aquesta edició unes 7.400 ocupacions temporals.

En total, el congrés ha generat més de 150.000 llocs de treball temporals des que va aterrar en la capital catalana, amb perfils laborals com a hostesses, personal de neteja i de seguretat privada, cuiners, cambrers, fusters i muntadors, entre d'altres.

Impacte econòmic d'uns 350 milions d'euros

Els organitzadors estimen que l'esdeveniment tindrà un impacte econòmic a Barcelona i la seva àrea d'influència de 350 milions d'euros.

Des del 2006, el MWC ha generat un impacte acumulat de 5.700 milions d'euros i va aconseguir el seu màxim impacte precisament el 2019, amb 473 milions.

Més de 2.000 empreses

En l'edició d'aquest 2023 hi participaran més de 2.000 empreses expositores. La xinesa Huawei serà la que ocuparà més superfície, mentre que completen els primers deu llocs d'aquesta llista Deutsche Telekom, Ericsson, Intel, Lenovo, Nokia, Qualcomm, Samsung, Telefónica i ZTE -enumerades per ordre alfabètic.

Un altre dels atractius de la fira serà l'esdeveniment d'empreses emergents 4 Years From Now (4YFN), que aplegarà 556 firmes expositores, mil inversors de tot el món i 300 ponents.

En el cas del pavelló d'Espanya, organitzat per Red.es, que suma 900 m², acollirà 38 pimes tecnològiques, el 40% debuten en aquest espai, i hi haurà nou comunitats representades: Madrid, Catalunya, Andalusia, Navarra, Extremadura, Cantàbria, Balears, País Basc i Comunitat Valenciana. Per part seva, l'estand de la Generalitat en el MWC acollirà 48 empreses.

Plena ocupació uns quants dies del MWC

D'altra banda, els hotels de Barcelona tornaran a tenir alguna nit de plena ocupació durant els dies centrals MWC, si bé encara no s'assoliran les xifres prepandèmia, ja que només hi haurà una recuperació parcial dels congressistes asiàtics.

A principis de febrer, el Gremi d'Hotels ja va aventurar que l'ocupació hotelera durant el congrés tecnològic oscil·laria entre un 90 i un 95% i que els preus dels establiments estarien entre un 5 i un 10% per sota dels de 2019. L'agència oficial del Mobile ha reservat enguany unes 18.500 habitacions a un preu pactat, aproximadament un 50% més que en l'edició anterior.

Un recinte equivalent a 40 camps de futbol

El recinte de Fira de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, un dels més grans d'Europa, suma 240.000 metres quadrats bruts d'exposició, equivalents a uns 40 camps de futbol.

De fet, Fira de Barcelona ha posat en marxa enguany les obres per ampliar aquest recinte amb la demolició d'un magatzem que Porcelanosa tenia en aquesta zona. Es tracta d'un espai on Fira aixecarà un nou edifici de 60.000 metres quadrats, de manera que s'arribarà als 300.000 metres quadrats.

Una logística amb 3.578 vehicles coordinats

El muntatge dels estands del MWC és també una bona mostra de les dimensions gegantesques d'aquest congrés, ja que implica 3.578 vehicles coordinats des de l'àrea del Sot del Migdia, 1.200 empreses que participen en el muntatge i desmuntatge i un total de 7.600 persones. En total, han de descarregar-se 128.000 metres cúbics de materials.

Enguany, durant les tasques de muntatge del MWC -que duren 12 dies-, un empleat d'una empresa especialitzada en càrrega i descàrrega va tenir dilluns un accident, a causa del qual va morir hores després a l'hospital.

Un congrés que servirà 260.000 entrepans en quatre dies

Com és habitual, el MWC desplegarà una amplíssima oferta gastronòmica per atendre milers de congressistes cada dia. Per a això, ha contractat 950 persones (180 cuiners, 690 cambrers i 80 persones per a la logística).

L'organització preveu servir uns 260.000 entrepans i 475.000 cafès durant els quatre dies de l'esdeveniment: hi haurà 68 punts de gastronomia variada (des de mediterrània, italiana, japonesa, peruana, siriana, hindú o hawaiana, entre altres).

Uns 70.000 m2 de moqueta reciclada i 26.000 panells solars

Els 70.000 metres quadrats de moqueta instal·lada són, per primera vegada, totalment reciclats. És una de les mesures que fan del MWC l'esdeveniment mundial més gran certificat com a neutral en carboni.

Així mateix, el recinte de Gran Via, dissenyat per l'arquitecte japonès Toyo Ito, disposa d'un dels parcs fotovoltaics sobre teulada més grans d'Europa, amb 26.000 panells solars instal·lats a la teulada dels pavellons. El consum elèctric procedeix totalment de fonts sostenibles i la llum natural s'aprofita al màxim mitjançant claraboies i finestres, per la qual cosa la despesa es redueix en un 30%.

Una wifi preparada per a 130.000 connexions simultànies

S'espera que es connectin durant quatre dies uns 90.000 dispositius i la xarxa wifi està preparada per aguantar 130.000 connexions simultànies.

Al recinte s'hi han instal·lat 1.600 punts d'accés de wifi al llarg del 8 pavellons.