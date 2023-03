Fa tan sols tres setmanes que el Parlament Europeu va aprovar definitivament el final de la comercialització de cotxes i furgonetes dièsel, de gasolina i híbrids a partir de l’any 2035. Només quedava un últim tràmit per superar abans que l’aval fos definitiu: l’adopció formal dels Vint-i-set de l’acord tancat a finals d’octubre pels negociadors del Consell i del Parlament Europeu i ratificat pels ambaixadors permanents de la UE dues setmanes després, amb l’única oposició de Polònia i l’abstenció de Bulgària. Un últim obstacle que de moment no han sigut capaços de superar després de les reticències d’última hora expressades per països com Itàlia i, sobretot, Alemanya. La votació final, prevista per a la setmana vinent, ha sigut ajornada sense data.

L’acord s’hauria d’haver ratificat durant un consell de ministres de la UE previst per al 7 de març. Durant la reunió dels 27 ambaixadors de la UE feta aquest divendres la presidència sueca del Consell ha constatat que no hi ha prou consens per tirar endavant la norma i ha optat per ajornar la decisió. «El Coreper I –els ambaixadors permanents– ha decidit ajornar la decisió prevista per al 7 de març a una reunió posterior del Consell», ha anunciat el portaveu suec Daniel Holmberg. «Els ambaixadors reprendran la qüestió quan ho considerin oportú», ha afegit sense posar data a la decisió. La necessitat d’ajornar la votació, per evitar el rebuig de la nova legislació, es veia venir des que dilluns passat el ministre alemany de transports, Volker Wissing, del partit liberal Demòcrates Lliures, va anunciar el canvi de posició de Berlín durant una reunió informal de ministres de Transport de la UE celebrada a Estocolm. Durant aquesta reunió va anunciar que Alemanya passaria a abstenir-se en la votació final, llevat que la Comissió Europea permetés l’ús de combustibles sintètics (‘e-fuels’) a vehicles nous amb motor de combustió més enllà del 2035. Segons al·lega ara el ministre de Transport, que forma part d’un govern de coalició que està dividit sobre aquesta qüestió, es tracta de combustibles verds derivats de l’hidrogen que són neutres en carboni i que es poden cremar en un motor de combustió, fet que teòricament permetria vendre vehicles dièsel o gasolina més enllà del termini del 2035. És el que defensa el partit liberal alemany davant la postura dels Verds, que recolzen l’acord negociat i avalat a finals de l’any passat.