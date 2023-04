El sector del transport de viatgers per carretera està experimentant una preocupant situació de tancament d’empreses en els darrers anys. Les inversions de les companyies de mobilitat en mesures de seguretat i en l’adquisició d’unitats noves han topat amb alguns elements negatius que han acabat eliminant del mapa 384 empreses l’últim any.

La inflació, els preus dels carburants i la congelació de preus de molts contractes de transport escolar han provocat la desaparició del 12% del total del sector, segons dades de l’Observatori del transport de viatgers per carretera. Oferta i Demanda 2023, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Per això la patronal Anetra reclama urgentment al Govern un pla de xoc.

L’associació de pimes del sector del transport de viatgers amb autobús (amb 850 empreses associades) considera indispensable, per a la supervivència, «superar l’anacronisme que suposa no poder posar a la venda les places sobrants de serveis discrecionals i la venda de places per a les parades intermèdies de les línies internacionals», segons va explicar el president d’Anetra, Luis Pedrero, que reclama al Govern i als diferents grups parlamentaris que siguin sensibles a aquesta situació. Pedrero considera una gran oportunitat la «tramitació de la llei de mobilitat sostenible, per acabar amb un anacronisme que no entén la societat ni quadra amb un model de mobilitat sostenible i ecològica. Som davant d’una llei desfasada de l’any 1987, és a dir, del segle passat». També reconeix que «una situació igual es dona en el cas de les pimes espanyoles i les línies internacionals. A gairebé tot Europa és possible la venda de bitllets per a parades intermèdies de línies internacionals; a Espanya està prohibit, i es posa al costat de Romania i Hongria i en contra de la normativa europea».

L’associació demana «un pla de xoc» per salvar el sector i reactivar el transport amb autobús, que no para de perdre viatgers des del 2009, en passar de 45 milions de passatgers a 30 milions el 2019, segons el ministeri. «Exigim la modificació del marc legal per poder dur a terme la venda de bitllets dels busos que viatgen amb seients buits». En aquest sentit, lamenten que «el cotxe compartit continua en auge sense cap barrera, mentre l’autobús compartit només troba limitacions». Així, el president d’aquesta associació demana a l’executiu «l’oxigen que necessita el sector per aturar la sagnia de destrucció d’empreses i llocs de treball».