El sector de la fleca i la pastisseria industrial a Catalunya factura 1.001 milions d'euros l'any i dona feina en 7.393 persones a 86 empreses, segons les dades presentades aquest dimarts per la Promotora dels Aliments Catalans (PRODECA). L'organisme ha publicat un document amb les principals dades del sector coincidint amb la seva participació a la fira ISM 2023, la més gran del món dedicada als dolços i els snacks, que se celebra a Colònia fins avui. El sector català de la fleca i la pastisseria industrial exporta un 45% de les vendes, amb 500 milions d'euros, segons dades del 2022. Excepte el 2020, amb l'esclat de la pandèmia, les exportacions han crescut cada any, i són un 83% més elevades que al 2017.

La facturació del sector augmentaria fins als 1.500 milions d'euros, amb l'ocupació per sobre dels 11.000 professionals, si es tingués en compte el volum total de negoci dels grups amb seu a Catalunya però que també tenen presència fora del país.

Les dades, incloses al 'Mapeig del sector de la fleca i la pastisseria industrial a Catalunya', elaborat per PRODECA, també mostren que Catalunya lidera aquest àmbit de negoci a l'Estat, amb quatre empreses en el top 10. Destaquen, sobretot, Europastry, líder internacional, Pastisart i Atrian Bakers.

Segons el document, el 73% de la facturació es concentra en 16 empreses, que són les més grans, amb més de 200 treballadors, i que representen el 8% del total. El 27% restant de facturació prové d'empreses petites de menys de 10 treballadors (20% de les empreses), de les d'entre 10 i 49 (53%) i de les d'entre 50 i 199 (19%).

El sector està dividit en dos grans segments: el producte fresc per a fleques, forns i restauració, i el congelat, que sol centrar-se en el 'retail'. Pel que fa al tipus d'estratègia, un 22% estan enfocades en el 'foodservice', un 22% al gran consum i un 20% al gourmet.

També hi ha un 9% de les empreses que tenen un enfocament molt concret, en productes sense gluten, o ecològics, per exemple. De fet, aquestes empreses són les que, segons les informacions de PRODECA, creixen a més bon ritme, amb augments de prop del 30%, molt per sobre del 2% de mitjana del conjunt del sector.

En l'edició d'enguany de l'ISM hi participen 25 empreses catalanes, 10 de les quals amb l'estand de PRODECA. La fira reuneix anualment el sector internacional per presentar les últimes tendències i productes, i és punt de trobada entre elaboradors i compradors internacionals. L'any passat, hi van participar més de 1.000 expositors de 56 països, i hi va haver uns 15.000 visitants.