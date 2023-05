La manresana Paula Terra ha rebut el premi IF Design Award 2023 amb el producte Köllen Loop. Es tracta d’un guardó reconegut internacionalment com a segell d'excel·lència en el disseny. Köllen Loop ha estat triat per un jurat de 133 importants experts en el disseny, provinents de diferents països a escala mundial, i ha destacat pel disseny modular i interactiu d'altura regulable, segons s’informa en una nota de premsa.

Paral·lelament, Terra inicia aquest dimecres a les 15:30 h una campanya de crowdfunding a Kickstarter per tal de validar el producte i aconseguir el finançament necessari per fer realitat Köllen Loop. Si es vol participar en el micromecenatge, que durarà 40 dies, es pot a través d’aquest enllaç: https://www.kickstarter.com/projects/kollen/kollen-loop-modular-and-interactive-coat-rack (actiu a partir d’aquest dimecres). El producte és un penjador modular i interactiu, d’altura regulable que es pot transformar en un penjador de peu o de paret fàcilment. És un disseny modular i els usuaris poden personalitzar l’alçada i el nombre de ganxos per adaptar-se a les necessitats específiques, amb la capacitat de convertir-se fàcilment en un penjador de paret o de peu. El producte ha obtingut altres premis internacionals (Gremi de la Fusta, Delta, IF Design Award, C-IDEA Design Awards, entre d’altres) i Terra té l'objectiu de fer una petita producció per tal que es faci realitat.