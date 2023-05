La crisi energètica desencadenada el febrer de l’any passat amb l’inici de la invasió russa d’Ucraïna ja està donant un respir. Les dades de l’últim Butlletí Petrolier de la Unió Europea confirmen que el preu mitjà de la gasolina i el dièsel a Espanya ja està per sota dels nivells de llavors. Els preus mitjans són d’1,58 i 1,41 euros, respectivament. La setmana del 21 de febrer del 2022, en la qual es va iniciar la guerra d’Ucraïna, la gasolina costava 1,59 euros per litre i el gasoil, 1,48. Malgrat que les mitjanes mai s’ajusten específicament a l’experiència quotidiana de cada consumidor, il·lustren bé el canvi.

El preu mitjà del dièsel ha baixat aquesta setmana l’1,53% respecte a fa set dies, per aprofundir en un nou mínim aquest any i caure al seu nivell més baix des de finals del gener del 2022. El preu mitjà del litre de gasoil se situa, després de nou setmanes de caigudes, en 1,411 euros, i es consoconsolidant-se a més en un nivell més baix del que costava en l’última setmana de 2022, quan encara s’aplicava la subvenció del Govern de 20 cèntims per litre. Per part seva, el preu mitjà del litre de gasolina ha encadenat aquesta setmana la seva quarta caiguda consecutiva i, amb un descens del 1,25%, se situa en els 1,579 euros, el seu nivell més baix des de mitjan febrer de l’any passat. El gran pes dels carburants en l’evolució de la inflació obre esperances al fet que l’IPC es vagi moderant.

El preu del dièsel es consolida per catorzena setmana seguida per sota del preu de la gasolina. Es manté així en la situació habitual d’abans de la invasió russa d’Ucraïna, que va provocar que el preu del gasoil anés més car que el de la gasolina de forma continuada des de l’agost del 2022 fins a mitjan febrer d’enguany, quan es va trencar aquesta dinàmica.

Amb aquests nivells de preus, tots dos carburants es mantenen lluny dels màxims que van tocar l’estiu passat, quan al juliol la gasolina va assolir els 2,141 euros i el gasoil els 2,1 euros. Així mateix, la gasolina i el gasoil segueixen una setmana més per sota de l’import que marcaven (1,818 euros en el cas del primer i 1,837 euros per al segon) abans de l’entrada en vigor de l’ajuda de 20 cèntims per litre que va aprovar el Govern a finals del març de l’any passat, i que, des de començaments del 2023, només es manté per al col·lectiu de professionals, que inclou transportistes, agricultors, navilieres i pescadors. En aquest context, dijous el barril de Brent, de referència a Europa, cotitzava lleugerament a la baixa fins a l’entorn dels 76 dòlars, mentre que el Texas americà s’intercanvia a uns 72,4 dòlars.

Alts i baixos

L’evolució històrica del preu del petroli mostra alts i baixos elevats. Per exemple, en el cas del petroli, els preus es van desplomar gairebé el 70% entre el gener i l’abril del 2020. Des de llavors va arribar a pujar gairebé el 250% fins als màxims històrics de 120 dòlars el barril a mitjan 2022. L’objectiu en preu del Brent per part dels països productors és de l’entorn dels 80 dòlars el barril, després d’haver arribat a baixar per sota dels 70 dòlars aquestes últimes setmanes.

El preu de la gasolina sense plom de 95 es manté a Espanya per sota de la mitjana de la Unió Europea, situada en 1,703 euros el litre, i de l’eurozona, amb un preu mitjà d’1,754 euros. En el cas del dièsel, el preu a Espanya també és inferior al de la mitjana de la UE, que és d’1,535 euros, i de la zona euro, on marca un preu de 1,563 euros.

Els socis comunitaris a qui surt més car omplir el dipòsit són Dinamarca, en gasolina, amb un preu mitjà d’1,91 euros el litre; i Suècia en gasoil, d’1,84 euros. Les estacions de servei més assequibles són, per contra, les de Bulgària per als conductors de vehicles de gasolina (1,29 euros) i les de Malta per als de dièsel, on el litre es paga de mitjana a 1,21 euros.

Arriben canvis

El preu dels carburants continua experimentant fluctuacions i les previsions apunten a un nou increment. Després d’uns mesos en què semblava que, finalment, el cost del barril de petroli s’havia estabilitzat per sota dels 90 dòlars, els experts han anunciat que els pròxims mesos tornarà a haver-hi una tendència a l’alça.

Tal com recull España Diario, l’analista financera de mercats de Bankinter, Pilar Aranda, assegura que ens trobem en un «moment de pausa», però considera que els preus del combustible aniran pujant al llarg dels pròxims mesos.

Aquest augment seria provocat principalment pels mateixos factors que influeixen directament en els preus de la gasolina i el dièsel, recursos marcats, sobretot, pel conflicte entre Rússia i Ucraïna.

Així mateix, la reactivació de l’economia i l’arribada de les vacances d’estiu donarà lloc a un increment en els desplaçaments a Europa i, consegüentment, més demanda dels usuaris en el sector del petroli. Per aquest motiu, no seria estrany que els preus del combustible pugin a les gasolineres.