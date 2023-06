El projecte Busy, presentat per alumnes de l’Escola Joviat de Manresa, ha estat guardonat amb el segon premi iFestCat 2023, uns guardons de la Generalitat de Catalunya per fomentar la innovació i l’emprenedoria entre els joves i que en la seva cinquena edició han distingit sis equips. El projecte classificat es basa a aplicar la intel·ligència artificial a les aules per fer més fàcil el procés d'aprenentatge tant per a l'alumnat com per als docents i les famílies. El premi per als alumnes consisteix a accedir a un programa de preaccelaració en què l'alumnat pot fer realitat el seu projecte empresarial, en la categoria júnior.

Un total de disset idees van ser seleccionades per ser presents a la final, que va tenir lloc aquest dimarts, 13 de juny, a la Sala Apolo de Barcelona. De la Catalunya Central, a més del projecte premiat, hi van participar SmartWater, també de l’Escola Joviat, i Gonna Smile, de l’IES Pius Font i Quer de Manresa. En la sessió final de l'iFestCat, els alumnes van defensar el seu projecte fent una exposició amb la metodologia de l’Elevator Picht, que consisteix en un breu període de 3 minuts en què han d’explicar la seva idea empresarial a tot l’auditori. Enguany, més de 600 persones entre estudiants i docents s’han involucrat en aquesta competició, que persegueix fer aflorar el talent dels joves per trobar solucions a una dotzena de reptes plantejats per empreses i organitzacions de prestigi, arrelades a Catalunya, i per la mateixa Administració.