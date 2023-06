Demà divendres tancarà portes la botiga Caprabo del carrer Barcelona de Manresa que gestiona Ampans. El tancament de l'establiment, que es va inaugurar el 2017, es deu a un "reordenament" del projecte", asseguren fonts de la fundació que, tanmateix, admeten que el negoci "no està funcionant bé", i atribueixen el descens de vendes a "la ubicació, l'accessibilitat i la competència d'altres supermercats". Ampans assegura que el tancament no suposa deixar de banda el sector dels supermercats, "un projecte innovador pel que seguim apostant", i afirma que "centrarà els esforços al Caprabo del carrer Pompeu Fabra [que va obrir portes el 2019], on podem oferir un millor servei i una selecció molt més àmplia de productes, mentre seguim en la recerca de noves ubicacions".

El personal de l'establiment del carrer Barcelona seguirà formant part d’Ampans "en d'altres serveis laborals de l’entitat, alguns dels quals al mateix supermercat del Pompeu Fabra", apunten les mateixes fonts. Segons la fundació "mantenim l'aposta pionera per la inclusió laboral a través del sector de la distribució alimentària i la visibilitat i normalització que dona un projecte com aquest a la societat". Per a Ampans, "l’atenció al client és una feina que, a més de generar oportunitats d’inclusió laboral, normalitza i ajuda a la transformació social, i seguim explorant nous projectes comercials en aquest sector, que esperem poder posar en marxa en breu".