El Govern ha aprovat un nou paquet d'ajudes per compensar les conseqüències de la sequera en el sector agrari. La nova línia s'adreça a la fruita dolça i els conreus herbacis i pretén "assegurar" que la pagesia "pugui continuar amb la seva activitat tot i les complexitats", segons ha explicat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, després d'una reunió de la Taula Agrària. Entre la primera línia del maig, que es va destinar als farratges, i l'aprovada aquest divendres, la conselleria ha previst destinar uns 92 milions d'euros a fer front a les despeses derivades de la manca d'aigua en el sector primari. La quantitat de les ajudes varia en funció del tipus de conreu i de les hectàrees.

A la trobada d'aquest divendres, presidida per primer cop pel nou conseller David Mascort, hi ha participat Unió de Pagesos, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), entre d'altres.

En concret, la nova línia d'ajudes és de 80 milions d'euros, que se sumen als 12 aprovats al maig. Aleshores la subvenció s'adreçava a la compra de farratge.

Diferents ajudes en funció del conreu

La línia anunciada aquest divendres preveu que per al sector de la fruita dolça es donaran al voltant de 5.800 euros per hectàrea, excepte en la cirera, on l'ajut serà de 3.000 euros per hectàrea. En ambdós casos hi haurà un topall de 100.000 euros per a les explotacions professionals i de 50.000 euros per a les no professionals.

Pel que fa als conreus herbacis de secà, la proposta és compensar les pèrdues de l'any passat -en algunes comarques concretes- i d'enguany. Per al 2022, l'ajut serà de 243 euros per hectàrea, amb un màxim de 20.000 euros per les explotacions professionals i 9.000 euros per a les no professionals. Per al 2023 les ajudes s'estenen a tot Catalunya, amb una valoració de 251 euros per hectàrea i els mateixos topalls. El mínim per poder rebre la subvenció serà de 1.500 euros.

En relació amb els herbacis de regadiu, la quantia serà de 712 euros per hectàrea, amb límit de 30.000 euros per a explotacions professionals i 13.500 per a no professionals. L'arròs i els farratges tindran un mòdul a part. Igual que en el cas anterior, també hi haurà un mínim de 1.500 euros per hectàrea.

Les cooperatives vigilaran que es compleixi

La FCAC ha aplaudit aquest divendres el segon paquet d'ajudes del Govern per donar suport al camp durant la sequera. Tanmateix, l'entitat ha avisat que vetllarà per l'aplicació dels instruments de suport acordats i farà seguiment de les conseqüències que pot tenir la sequera durant les setmanes vinents en altres sectors no inclosos en les mesures, com l'olivera, la vinya o la fruita seca. "És clau donar resposta als cereals de secà, que ja van tenir pèrdues la campanya passada, i també al conjunt de conreus herbacis, siguin de secà o de regadiu, o la fruita dolça, que s'estan veient greument afectats per la manca d'aigua", ha destacat el president de la federació, Ramon Sarroca.

Paral·lelament, les cooperatives consideren necessària la línia que es preveu per a les explotacions que, a conseqüència de la poca dotació de reg, vegin perillar la supervivència dels arbres fruiters a causa de la càrrega del fruit. Tal com apunten, aquest ajut compensaria parcialment els costos de l'aclarida total de la producció per salvar l'arbrat, un escenari no generalitzat, però que pot pal·liar puntualment els danys en aquestes explotacions.