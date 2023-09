El paper de la ciutadania en el nou model energètic està canviant radicalment respecte de l’actual, passant a tenir un rol actiu, responsable i participatiu, especialment, en el cas de l’energia elèctrica. En aquest sentit, les comunitats energètiques són un element clau per a l’apoderament de la ciutadania, les pimes o les administracions locals i afavoriran la transició des d’un model energètic centralitzat com l’actual, a una organització molt més descentralitzada. A més, són també una eina que facilitarà l’aplicació de noves estratègies per lluitar contra la pobresa energètica i avançar amb èxit la transició cap a un context on les energies renovables siguin la majoria.

Per encarar aquest canvi de model amb pas ferm, Regió7 organitza el pròxim dijous 21 de setembre una jornada de debat que, amb el títol "Comunitats energètiques, el camí cap a la transició energètica", buscarà explicar no només què són les comunitats energètiques, sinó quins són els seus avantatges, com funcionen i com podem formar part d'una. L'acte començarà a les sis de la tarda i tindrà lloc a la Cambra de Comerç de Manresa. El format de l'esdeveniment serà de debat en taula rodona amb ponents com Miquel Bosch, director de Gestió d'Energia i Mercats i Desenvolupament de Negoci de Bassols Energia, Pol Huget, regidor de Sostenibilitat de la Subàrea de Medi Ambient de l'Àrea de Territori i Gil Salvans, tècnic Agència Local de l'Energia d'Osona en Consell Comarcal, i tindrà com a moderar un periodista especialitzat de Regió7. La transició energètica és un fet inevitable que hem d'afrontar per aturar el canvi climàtic i buscar un món on tothom tingui accés a una energia renovable i responsable. Per assistir a l'esdeveniment, només cal emplenar aquest formulari.