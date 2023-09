Regió7 posa en marxa aquest mes una nova iniciativa per reconèixer l’activitat econòmica del territori. En aquest cas, del comerç, un sector clau en el creixement i el potencial local. Així, els comerciants del territori seran els protagonistes de La Nit del Comerç, la nova festa de Regió7, que s’estrenarà el proper dilluns 25 de setembre al teatre Kursaal, en una gala i sopar que començarà a 2/4 de 9 del vespre.

En el transcurs de l’acte es lliuraran diversos guardons amb els quals es pretén posar en valor la tasca d’un sector econòmic que és un dels pals de paller de les comarques centrals. Els guardons es repartiran en diverses categories per intentar distingir una àmplia varietat d’activitats i intencions dels nostres comerços.

Així, hi haurà una categoria de Comerç Emblemàtic, amb què es vol honorar aquell comerç que ha estat una part integral i significativa de la comunitat durant molts anys. Es reconeixerà un negoci que ha mantingut la seva essència i rellevància al llarg del temps, convertint-se d’aquesta manera en un símbol emblemàtic de la història i cultura local.

En la categoria d’Innovació i Creativitat es pretén reconèixer aquell comerç que s’ha destacat pel seu enfocament innovador i creatiu, ja sigui en la seva oferta de productes o serveis, en les seves estratègies de màrqueting o en el seu model de negoci.

També hi haurà un reconeixement per a la Sostenibilitat i Responsabilitat Social. En aquesta categoria, es premiarà el comerç que ha demostrat un fort compromís amb pràctiques sostenibles i responsables amb el medi ambient i la comunitat, contribuint positivament a l’entorn en què opera.

En la categoria de Comerç amb Major Projecció Local es reconeixerà aquells negocis que hagin tingut un impacte significatiu a la comunitat local, contribuint a la generació d’ocupació, fomentant el desenvolupament econòmic, promocionant productes i serveis locals, i consolidant la seva influència i reputació dins la comunitat, alhora que impulsen la identitat manresana arreu del territori.

Finalment, el premi Centenari, distingirà aquells negocis del sector que compleixin cent anys d’activitat comercial durant l’any en curs.

Cada establiment guanyador rebrà una certificació pel seu reconeixement com a guanyador de la categoria i de l’edició actual amb un diploma per poder-lo posar en un lloc visible del seu establiment; un adhesiu en forma de tampó per enganxar al vidre de l’aparador; i una distinció digital per tal que el puguin afegir al seu web.

El mestre de cerimònies de la nova gala ciutadana de Regió7 serà el conegut animador i showman Pep Callau, que anirà introduint el lliurament dels diversos guardons i farà la vetllada més amena per als assistents.

Per reservar una plaça per assistir a la festa del proper dia 25 cal confirmar l’assistència abans del 20 de setembre enviant un correu electrònic a l’adreça esdevenimentscat@prensaiberica.es indicant el nom i cognom de la persona i el nom del comerç de cada assistent. Només podran assistir a l’esdeveniment les persones que hagin fet una reserva prèvia.

L’acte organitzat per Regió7 i Prensa Ibérica compta amb el suport de Manresa + Comerç, la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa i el patrocini del Banc Sabadell.