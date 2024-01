L’Institut Cerdà ha situat la sequera com un dels riscos d’urgència immediata per a l’activitat empresarial a Espanya, un problema que requereix mesures extraordinàries a curt termini per assegurar aquest recurs «crític» per a moltes activitats econòmiques.

És una de les conclusions principals de la tercera edició de l’Observatori de Riscos per a les Empreses a Espanya, impulsat per l’Institut Cerdà, que es va presentar ahir a Barcelona.

«Som poc conscients del que representa l’aigua com a vector econòmic per al país. (...) Falten moltes matèries primeres, però l’aigua és una cosa crítica, i tenim un risc elevat en aquest sentit», va expressar el director general de l’Institut Cerdà, Carlos Cabrera, en la presentació de l’observatori. Cabrera va remarcar que, a diferència d’altres recursos bàsics, l’aigua és al territori i que, per tant, s’han de prendre mesures «de manera taxativa en els propers dies, setmanes i mesos, no en anys» per no quedar-se sense aquest recurs essencial.

Per la potencialitat d’impacte que té, un altre dels riscos més rellevants que identifica l’observatori per al 2024 és la inestabilitat geopolítica amb simultaneïtat de crisi, un problema que «no convida a l’optimisme» en els propers mesos, segons ha valorat Cabrera. La convulsió geopolítica afecta crisis humanitàries, cadenes de subministraments i costos de matèries primeres, un context cada vegada més habitual després de la pandèmia de la covid-19, la invasió russa a Ucraïna i, més recentment, la inestabilitat a l’Orient Mitjà.

Així mateix, a nivell mundial, els ciberatacs se situen com el segon risc amb més potencial d’impacte per a les empreses, segons l’observatori, un problema que ja mou immenses quantitats de recursos a nivell mundial.

Altres dels principals riscos empresarials per a aquest any són la manca de regulacions adequades per a la intel·ligència artificial, l’increment de la freqüència i persistència d’onades de calor, la creixent desinformació, l’aprofundiment de les desigualtats, i la manca de planificació de la transició energètica.

L’estudi també alerta, entre d’altres problemàtiques, del cost cada vegada més gran de l’estat del benestar, que s’ajunta amb la previsió que la Unió Europea forci els Estats membres a controlar la despesa pública i reduir el deute.

Una de les arestes socials que subratlla l’observatori és el problema de l’habitatge, que a Espanya arrossega la manca de prop d’un milió d’habitatges des de fa anys, uns 300.000 a Catalunya. L’informe adverteix que, en edats mitjanes, cada vegada hi ha més persones sense accedir a un pis en propietat, amb la previsió que en uns anys arribin a la jubilació sense un habitatge assegurat i hagin d’afrontar un lloguer amb uns ingressos molt minvats, amb els riscos socials que això comporta.

L’Observatori de Riscos per a les Empreses a Espanya vol posar sobre la taula els riscos empresarials a curt, mig i llarg termini, des de l’àmbit local a l’internacional, enfocant-los al context econòmic d’Espanya i Europa, i compta amb la participació de prop de 70 experts en la matèria.