BBVA i Correus han fet un pas en el desenvolupament del protocol bilateral signat a l'octubre de 2022 ampliant la possibilitat de disposar d'efectiu en totes les oficines de Correus, mitjançant el servei Correos Cash, no sols en totes les oficines informatitzades d'Espanya, sinó també, en les oficines rurals que Correus té arreu del territori, segons han informat totes dues empreses en sengles comunicats.

En l'actualitat, Correus compta amb més de 2.389 oficines rurals en tota Espanya, uns punts que atesos per carters rurals i que acosten els serveis postals i bancaris a les zones on no hi ha una oficina informatitzada.

Els clients de BBVA podran disposar d'efectiu sol·licitant-ho des de l'aplicació del banc a la icona de Correos Cash. En aquest moment, es genera un codi QR amb el qual es poden retirar els diners en qualsevol de les 2.388 oficines informatitzades o en les 2.389 oficines rurals.

A més, l'entitat està desenvolupant altres serveis de Correos Cash i, en els pròxims mesos, posarà a la disposició dels seus clients als més de 30.000 carters dels quals disposa l'operadora pública en tota Espanya, dels quals prop de 6.000 són rurals, podent accedir a l'efectiu de forma més directa.