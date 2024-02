El Berguedà és la comarca de Catalunya amb més pensionistes per població, segons les darreres dades fetes públiques ahir per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). La comarca té el 27,9% de pensionistes, i entre el 2021 i el 2022 (l’última dada disponible) va sumar el 0,5% més de persones que cobren una pensió contributiva de la Seguretat Social, fins a les 11.337.

Per sota del Berguedà se situen la Terra Alta (27,4%), el Ripollès (27,3%) i les Garrigues (25,1%). La majoria de comarques de la Catalunya central també tenen més pensionistes sobre el total de població que la mitjana catalana, que és del 19,6%. Així, el Bages té el 23,2% de persones que cobren una pensió, fina les 42.457; al Solsonès, suposen el 22,2% (fins a les 3.042); a l’Alt Urgell, el 21,3% (fins a les 4.421) i a l’Anoia, el 19,6% (fins a les 24.813). Només al Moianès, on els pensionistes suposen el 19% del total (amb 2.790 persones cobrant pensió) i a la Cerdanya, amb el 14,3% (fins a les 2.852) se situen per sota de la mitjana catalana entre les comarques centrals. La Cerdanya és, de fet, la comarca amb el menor percentatge de pensionistes del conjunt català.

D’altra banda, en totes les comarques del territori, excepte a la Cerdanya, el nombre de pensionistes del 2022 respecte del 2021 va créixer per sota de la mitjana nacional. Ho va fer el 0,5% al Berguedà; l’1,1% al Bages i l’Alt Urgell; l’1,2% a l’Anoia i el Moianès; i l’1,3% al Solsonès. A la Cerdanya, l’increment va ser de l’1,8%, cinc dècimes per sobre de la mitjana del país, de l’1,3%.

Quant a la quantitat de les prestacions, els pensionistes dels Bages se situen entre els de les 10 comarques on més es cobra de mitjana, 1.401 euros, just per sota de la mitjana catalana, de 1.419 euros. Els homes ingressen 1.636 euros, pels 1.190 de les dones, al Bages. D’entre les comarques del territori central, on es cobren les pensions més baixes és a l’Alt Urgell (1.160 euros de mitjana) i a la Cerdanya (1.165 euros). Al Solsonès són 1.184 euros; al Moianès, 1.290; a l’Anoia, 1.346; i al Berguedà, 1.365.

Al Bages, el 19,5% de les pensions són superiors als 2.000 euros, mentre que aquest percentatge baixa a l’11,6% a la Cerdanya. La mitjana catalana se situa en el 21,8%. Al Bages, el 42,3% cobra entre 1.001 i 2.000 euros, i el 38,1% fins a 1.000 euros.

Per tipus de pensió, el 64,8% de les que es paguen al Bages són de jubilació, mentre que el 20,9% són de viduïtat. La mitjana catalana eleva el percentatge de pensions de jubilació sobre el total fins al 65,9%, i les de viduïtat, fins al 22,1%. D’entre les comarques centrals, on s’ingressen més pensions de jubilació és al Moianès, el 68% del total comarcal.

Per règim de cotització, al Bages el 81,9% són del règim general. Molt a prop la segueix l’Anoia, amb el 80,7%. Així, les dues comarques se situen per sobre de la mitjana catalana (79,2%), i entre les més industrials i poblades del país, per darrera del Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Barcelonès. En contrapunt, a la Cerdanya les de règim general només suposen el 54,7% sobre el total.

En el conjunt català, el 2022 hi residien 1.537.562 pensionistes perceptors de pensions contributives de la Seguretat Social, xifra l’1,3% superior a la de l’any anterior, que equivalen al 19,5% de la població. En la majoria de les comarques, el nombre de pensionistes ha augmentat en relació amb l’any anterior, amb l’augment més elevat a l’Aran (4,4%) i a les comarques de la Selva (2,7%) i el Vallès Oriental (2,5%). Hi ha 2 comarques, però, on el nombre de pensionistes s’ha reduït: la Terra Alta (-0,6%) i la Ribera d’Ebre (-0,1%).