LucaNet és una companyia de software especialitzada en la gestió del rendiment empresarial. El seu objectiu és ajudar les diferents firmes a optimitzar la seva productivitat financera i millorar els seus resultats. Nascuda el 1999 a Alemanya, avui compta amb 800 empleats i més de 5.000 clients, i opera a Europa, els EUA i l‘Àsia.

Un dels valors diferenciadors de LucaNet està en la creació de models financers detallats, que permeten simular diferents escenaris i facilitar la presa de decisions. Basilio Álvarez, gerent de socis internacionals de LucaNet a Espanya, ens ofereix la perspectiva completa.

¿Quins són els beneficis clau que LucaNet aporta a les empreses en l’àmbit de la consolidació financera i la gestió de dades?

LucaNet aporta beneficis clau en l’àmbit de la consolidació financera i la gestió de dades, incloent-hi l’automatització del procés, integració de dades, transparència, compliment normatiu, anàlisi en temps real, eficiència millorada, escalabilitat, interfície d’usuari intuïtiva, col·laboració remota, i reports personalitzables. Aquests beneficis ajuden les empreses a optimitzar els seus processos financers, millorar la precisió en la consolidació de dades i facilitar la presa de decisions.

¿Pot compartir més detalls sobre LucaNet i el seu enfocament en la Gestió del Rendiment Corporatiu (CPM)? ¿Quina és la missió de l’empresa?

Les empreses que s’especialitzen en CPM generalment busquen ajudar les organitzacions a millorar la consolidació, la planificació, l’anàlisi, els informes i la presa de decisions, proporcionant eines i solucions tecnològiques que optimitzin la gestió financera i operativa. Des de LucaNet volem capacitar tots els departaments financers al facilitar-los el dia a dia amb una solució fàcil d’utilitzar.

En un món empresarial en canvi constant, ¿com considera que l’automatització i la digitalització s’han convertit en necessitats fonamentals per a les empreses?

En un entorn empresarial en canvi constant, l’automatització i la digitalització són necessitats fonamentals per a les empreses per diverses raons clau. L’automatització eficient allibera temps al simplificar tasques rutinàries, cosa que permet que els empleats se centrin en activitats estratègiques. Aquestes tecnologies faciliten l’adaptabilitat ràpida a canvis en l’entorn empresarial, redueixen errors humans, proporcionen accés i anàlisi avançada de dades per a la presa de decisions, milloren l’experiència del client amb interaccions automatitzades, augmenten la competitivitat al millorar l’agilitat i l’eficiència, fomenten la col·laboració global, redueixen costos operatius, faciliten el compliment normatiu i proporcionen una base sòlida per a la innovació contínua. En resum, la capacitat d’adaptar-se, ser eficient i aprofitar les dades s’ha tornat crucial per a l’èxit a llarg termini en un entorn empresarial dinàmic.

LucaNet ofereix solucions de Reporting Corporatiu i Reporting ESG. ¿Podria explicar com aquestes solucions ajuden les empreses a presentar informació de manera més eficient i efectiva?

LucaNet ofereix solucions de software per a la gestió de la divulgació d’informació financera i d’informació ESG (Environmental, Social and Governance). Per a la gestió de la divulgació o disclosure management, garanteix el compliment de la normativa i permet als equips financers completar a temps i de forma eficient els informes financers. Amb la solució ESG Reporting, les empreses poden complir la normativa i reportar sobre les seves activitats ESG mentre informen sobre les dades financeres i no financeres utilitzant una sola plataforma. La solució d’elaboració d’informes ESG ajuda a recopilar i gestionar dades ESG, estandarditza l’elaboració d’informes segons normes reconegudes i millora la transparència i la comunicació amb les parts interessades. Juntes, aquestes solucions optimitzen l’eficiència i compleixen les expectatives de transparència i sostenibilitat en l’entorn empresarial.

¿Com s’adapta LucaNet a les necessitats de les empreses en la planificació financera i gestió d’escenaris incerts, especialment en entorns econòmics desafiadors?

LucaNet ofereix beneficis significatius per a les empreses en la gestió d’escenaris incerts. Per començar, permet la creació de models financers detallats per simular diferents escenaris econòmics, facilitant la presa de decisions. Facilita la integració de dades sense fissures, essencial per a la presa de decisions precisa en entorns econòmics canviants. I ofereix dashboards i reports per a una visió clara i completa, adaptant-se a mètriques específiques. L’automatització de processos estalvia temps, redueix errors i permet als equips financers centrar-se en anàlisis estratègiques. Facilita la planificació a llarg termini, ajudant a establir objectius i estratègies per superar períodes de volatilitat. En resum, LucaNet proporciona una solució de planificació financera a nivell grup.

¿Com s’espera que les tecnologies IA enriqueixin les capacitats dels productes de LucaNet?

La integració de tecnologies d’intel·ligència artificial (IA) a LucaNet podria enriquir les seves capacitats de diverses maneres. Aquestes millores podrien incloure una automatització més avançada, anàlisi predictiva i prescriptiva, processament del llenguatge natural per a una interacció més intuïtiva, millora en la recopilació de dades ESG, personalització avançada d’informes, optimització de processos de col·laboració i seguretat millorada. Aquestes millores tindrien el potencial d’augmentar l’eficiència, precisió i capacitat d’obtenir informació estratègica per a la presa de decisions.

LucaNet és una empresa global amb presència en diversos mercats. ¿Quins són els desafiaments i oportunitats que afronten a l’ampliar les seves operacions a escala mundial?

Entre els desafiaments, destacaria la dificultat en la gestió dels diferents mercats, amb les seves diverses cultures, requeriments regulatoris i pràctiques comercials. Afrontar la competència establerta a cada regió pot ser un altre repte, igual com l’accés a la infraestructura. Quant a les oportunitats, sobresurt el poder accedir a nous mercats i diversificar la base de clients; impulsar la innovació a través de perspectives i enfocaments diversos; estalviar costos i millorar l’eficiència per l’estandardització de les operacions; diversificar el talent, amb coneixements especialitzats i tecnologies emergents i, alhora, reduir la dependència d’un sol mercat per aconseguir una resiliència més gran.