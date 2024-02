La plataforma d'usuaris 'Perquè no ens fotin el tren' i l'Associació per la Promoció del Transport Públic han fet públic un comunicat per mostrar la seva "indignació" per les incidències que hi ha hagut els darrers dies a la línia R3 després de la represa del servei, el 2 de febrer passat, entre Parets i la Garriga. Reclamen que s'aclareixin "responsabilitats" i "se solucionin els problemes amb la màxima urgència". En aquest sentit, lamenten que "el que havia de ser una bona notícia s'ha convertit en un malson". Asseguren que, des del primer dia, hi ha hagut "retards molt importants" a més de "cancel·lacions constants" de trens. Segons expliquen, els trajectes han augmentat "entre 30 i 60 minuts".

En el comunicat critiquen també que la línia arrossega "dèficits en la infraestructura" com ara "les continuades pujades i baixes de tensió". Posen l'exemple de l'incident que es va produir dimarts a Centelles en què una avaria va fer aturar quatre trens amb passatgers entre les Franqueses i Manlleu durant més d'una hora. El resultat, asseguren, són "quinze dies de servei nefast, ple d'incerteses i generador d'angoixes i pors per als usuaris". També denuncien que no s'ha facilitat informació als usuaris ni des de les estacions ni tampoc a través dels canals públics d'informació. Per això, les dues associacions exigeixen al Departament de Territori i també a Renfe i Adif que "aclareixin i expliquin els motius pels quals s'està produint aquesta situació" i, sobretot, "que actuïn de manera urgent per solucionar-ho i evitar que es torni a repetir en els pròxims talls".