La consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, ha donat a conèixer avui els resultats de la licitació del servei d’oficines bancàries mòbils, que s’han adjudicat a dues entitats financeres: CaixaBank i Caixa Enginyers. La primera portarà l’atenció personalitzada a 503 municipis d’arreu de Catalunya (distribuïts en 41 comarques) i la segona, a 313 municipis (de 24 comarques diferents). A les poblacions sense servei del Solsonès, l'Alt Urgell i de la Cerdanya el servei el prestarà CaixaBank, mentre que en les de les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Lluçanès i el Moianès, el servei serà prestat conjuntament per CaixaBank i Caixa Enginyers

En una roda de premsa que ha tingut lloc a Alpens, una de les poblacions que gaudirà d’aquest servei, la consellera ha assegurat que “tenim un repte com a Govern i com a país per garantir que qualsevol ciutadà o ciutadana pot viure una vida digna arreu del territori català” i ha destacat que la iniciativa de portar oficines bancàries mòbils als municipis que no en tenen, s’emmarca en el reequilibri territorial, “un dels eixos prioritaris d’aquest Govern”, ha assenyalat.“Aquest repte de reequilibrar millor Catalunya cal assolir-ho treballant des de vessants molt diferents, amb millors serveis educatius, sanitaris, d’infraestructures físiques i digitals, política agrària, industrial o d’habitatge”, ha afirmat.

Mas Guix, que ha volgut posar en valor la col·laboració entre l’administració pública i les dues entitats adjudicatàries del concurs, ha subratllat que “avui posem fil a l’agulla a aquest important projecte per garantir la inclusió financera arreu de Catalunya”, en referència als 307.553 ciutadans i ciutadanes dels 503 municipis de Catalunya que actualment no tenen sucursal bancària,”i “que acabarà amb una situació que considerem injusta” perquè“cap ciutadà se senti exclòs per lloc de residència, edat, competències digitals o recursos econòmics” ha remarcat.

En funcionament en un màxim de nou mesos

El contracte, que es va dividir en cinc lots per poder optimitzar el temps i evitar desplaçaments de llarg recorregut, s’ha adjudicat per una durada de dos anys prorrogables a dos més i per un import de 990.920 euros anuals. El cost del servei serà compartit per la Generalitat i les entitats adjudicatàries.

Segons les ofertes presentades per les entitats, les oficines mòbils de Caixa Enginyers iniciaran el servei en un termini màxim d’entre sis i nou mesos, en funció del lot. Les de CaixaBank ho faran en nou mesos com a màxim.

Mateixos serveis financers que a qualsevol oficina bancària

Les oficines bancàries mòbils permetran als clients de qualsevol entitat realitzar tots els serveis propis d’una oficina bancària: retirar i ingressar diners en efectiu, domiciliar el pagament dels rebuts i els tributs als comptes bancaris; consultar moviments i saldo i obtenir extractes de comptes bancaris, entre d’altres. A més, també prestaran una atenció personalitzada en la gestió tant dels comptes com d’altres productes bancaris i financers d’actiu, passiu i d’intermediació.

Cada entitat haurà de fer una proposta de ruta que garanteixi la visita de l’oficina bancària mòbil un dia al mes a cada municipi. En el cas dels pobles de fins a 250 habitants, s’hi hauran d’estar un mínim de 30 minuts i, als de més de 250 habitants, no podran baixar de l’hora. Es preveu que les entitats podran visitar entre 3 i 6 pobles per jornada laboral i que els municipis que queden coberts per les dues entitats (un total de 313) gaudiran de dos dies de servei mensual, cadascun amb una entitat diferent.

D’acord amb les bases del concurs, les empreses adjudicatàries hauran d’adaptar els vehicles i incloure-hi la instal·lació d’un caixer automàtic, desenvolupar el programari necessari, mantenir els equips i sistemes i aportar els mitjans humans necessaris per prestar el servei requerit. Els horaris seran: de 8 a 17 hores, amb una hora de pausa per dinar, tret dels divendres, que es farà de 8 a 15 hores. En el període que va del 23 de maig al 30 de setembre, el servei serà de 8 a 15 hores de dilluns a divendres.

Pla per portar serveis financers a tots els municipis de Catalunya

En 14 anys, Catalunya ha perdut un total de 5.961 oficines bancàries. Segons dades del Banc d’Espanya, ha passat de tenir 8.155 oficines el 2008 a 2.194 el 2022. Es tracta d’una tendència generalitzada a tota Europa que, en el cas de Catalunya, ha estat més intensa: mentre que el nombre d’oficines ha caigut 41% a la Unió Europea i un 58% a l’Estat, a Catalunya el descens ha estat del 73%.

Davant d’aquesta evidència, el passat mes de juliol el Govern va aprovar un pla per portar caixers automàtics i serveis financers als municipis de Catalunya que no tenien cap sucursal. Després de fer una consulta preliminar de mercat per escoltar les propostes de les entitats interessades, i un cop processada la informació rebuda, el novembre es va publicar l’anunci de licitació i el gener es va tancar el termini de presentació d’ofertes.

Es van rebre dues ofertes, CaixaBank pels 5 lots en què es dividia el concurs i Caixa Enginyers per 3, i les dues entitats han resultat adjudicatàries de tots els lots als quals s’han presentat.

Quan totes les oficines bancàries mòbils entrin en funcionament, el 100% de la ciutadania de Catalunya tindrà garantit l’accés als serveis financers que es poden trobar en una oficina bancària.

L’acte de presentació del servei d’oficines bancàries mòbils, ha comptat amb la participació del director general de Caixa Enginyers, Joan Cavallé Miranda, i la directora del Centre d’Institucions DT Barcelona de CaixaBank, Patrícia Trillo Fox. Durant la seva intervenció, Joan Cavallé ha explicat que han batejat aquest nou servei com a CE#Apropa “per ser fidels a l’essència de Banca Cooperativa de proximitat de Caixa d’Enginyers” i “a la nostra manera de fer i entendre les finances”. En aquest sentit, segons ha dit, a banda d’atendre els clients de manera individual, l’entitat també oferirà el seus serveis a empreses i institucions per afavorir el desenvolupament econòmic local. “Aquest projecte també servirà per impulsar i reforçar la nostra estratègia d’apertura d’oficines, que és un dels nostres objectius”, ha subratllat. Una estratègia que ha comportat que Caixa Enginyers hagi incrementat en un 37% el nombre d’oficines durant els darrers 6 anys, un 90% fora de la ciutat de Barcelona.

Per la seva banda, Patrícia Trillo ha mostrat la seva satisfacció perquè gràcies a aquest projecte “CaixaBank contribuirà a reforçar l’accés als serveis financers a l’àmbit rural català”,en especial “ a la població de més edat”. L’entitat - que té la xarxa d’oficines més gran a Catalunya i també al conjunt de l’Estat on ja opera amb ‘ofimòbils’ a 783 muncipis-, augmenta la seva presència i amplia els seus serveis a 503 noves poblacions catalanes, on l’entitat fins ara no estava present. “Tota la nostra experiència i coneixement d’aquest servei permetrà que les noves rutes a Catalunya es posin en marxa amb un alt nivell d’atenció i qualitat”, ha conclòs.

Els ajuntaments, un paper actiu en la implementació del servei

Els ajuntaments tindran un paper actiu en la implementació del servei d’oficina bancària mòbil, ja que hauran de determinar la ubicació, garantir un punt de presa de corrent, fer difusió del servei, recollir les incidències que es produeixin i traslladar-les als responsables i elaborar un informe anual amb la valoració de la qualitat del servei.