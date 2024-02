El nou restaurant Ígnia de Manresa obrirà portes l’1 de març a l’antic Sibar

Ja tot està gairebé a punt al nou Ígnia del carrer Carrasco i Formiguera de Manresa. El propietari del nou restaurant, Cristian Domínguez, està aquests dies testejant la seva proposta gastronòmica en petit comitè i a porta tancada perquè tot estigui preparat per a l’obertura, prevista inicialment per a aquest dilluns però que s’ajornarà fins a finals de setmana, explica Domínguez, responsable també de l’històric (aquest abril celebra el seu cinquantè aniversari) La Barca de Monistrol de Montserrat.

El nou restaurant, el projecte del qual ja va explicar aquest diari el passat mes de novembre, està ubicat al local que ocupava fins el passat 7 d’agost el Síbar. Ígnia (aquest és el nom definitiu, després de treballar d’inici amb el de El Moll de la Barca) pretén fer del foc, el fum i la cendra els seus elements distintius. Arrossos i brasa seran els eixos centrals de la seva oferta culinària, que conservarà alguns dels plats més reconeguts del Síbar (com la brandada de bacallà amb mel, els ous estrellats, la botifarra amb parmesà i ceba, la tallata de vaca gratinada o el txuleton) i també incorporarà ingredients estrella de la proposta de la Barca de Monistrol, com les carxofes confitades, aquí amb un toc de foie i rovell d’ou.

El restaurant obrirà de moment l’interior, amb capacitat per a 180 comensals, amb un horari de dilluns a dissabte, en serveis d’esmorzar, dinar i sopar. Per a Setmana Santa es preveu incrementar l’oferta amb la terrassa, que tindrà un espai climatitzat per als dies més freds de l’any, i també amb l’obertura els diumenges, una idea que ara mateix, diu Domínguez, «està a l’aire».

El preu del menú serà de 25 euros, i consistirà en una tria de dos plats entre una proposta de sis (sense primers i segons) i un d’entre tres postres. La carta pujarà fins als 30 euros de mitjana, amb la beguda a part.

A banda de l’oferta gastronòmica Ígnia vol donar un ampli protagonisme al vi, i tindrà una vinoteca amb unes 600 referències. La DO del Pla de Bages hi serà tota representada, avança Domínguez, i hi haurà una àmplia selecció de vins d’arreu de l’Estat i també de França o d’Alemanya. La carta de vins l’ha dissenyada la sommelier afincada a Manresa Dúnia Vargas, amb experiència de més de dues dècades als Noguers. A la cuina hi haurà l’italià Giuseppe la Manna, que ha treballat per a Martín Berasategui, explica Domínguez, i que ha tingut el seu propi restaurant a Austràlia. De la cuina a la brasa se’n farà càrrec Nandor Antal, ja responsable del mateix servei al Síbar durant anys.

El responsable del nou restaurant, Cristian Domínguez, va néixer a Manresa el 1978 i és fill de la família que ha dirigit el restaurant La Barca de Monistrol des del 1974. El 2020, Domínguez va assumir la responsabilitat del negoci, que ha anat ampliant amb l’hamburgueseria i pizzeira Banned, de les galeries Manresa Centre, i ara amb el restaurant Ígnia, en el qual ha fet una inversió superior als 250.000 euros per renovar-ne tota l’estètica.