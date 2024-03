La inflació a l'Estat s'ha moderat aquest mes de febrer sis dècimes, fins al 2,8%, segons les dades que ha publicat aquest dijous l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquesta evolució s'explica principalment per la baixada dels preus de l'electricitat davant l'increment del febrer de fa un any, i a l'estabilitat dels preus dels aliments i begudes no alcohòliques, que van pujar durant el mateix mes del 2023. En canvi, el preu dels carburants van experimentar un increment mentre que al febrer de l'any passat baixaven. Pel que fa a la taxa de variació anual estimada de la inflació subjacent, que no té en compte els aliments no elaborats ni els productes energètics, cau dues dècimes, fins al 3,4%.

D'aquesta manera, si es confirma l'indicador avançat de l'INE, la inflació haurà retrocedit sis dècimes, ja que la variació anual al gener va ser del 3,4%. L'Institut Nacional d'Estadística publicarà les dades definitives corresponent al mes de febrer el pròxim 14 de març.