El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la venda de medicaments sense recepta a través de plataformes d'Internet únicament si són intermediàries. En una sentència publicada aquest dijous, el TJUE ha conclòs que les plataformes que posen en contacte farmàcies i clients a través d'Internet són "serveis de la societat de la informació". Per tant, el tribunal amb seu a Luxemburg considera que els estats no poden prohibir la venda de medicaments sense recepta a través de plataformes online si aquestes es limiten a posar en contacte les farmàcies i els clients. És a dir, que el venedor ha de ser una farmàcia autoritzada, si així ho requereix la llei de l'estat membre en qüestió.

En canvi, el TJUE dona via lliure per prohibir les plataformes que realitzin per si mateixes la venda de medicaments sense recepta mèdica.

Amb aquesta sentència el TJUE clarifica que els estats membre són competents per definir qui està autoritzat per vendre medicaments sense recepta, però han de garantir que es puguin comprar a distància mitjançant serveis de la informació, tal com marca la legislació europea.