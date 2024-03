El preu de l'habitatge es va moderar tres dècimes a Catalunya al quart trimestre del 2023 i la variació anual es va situar en un 3,5%, segons l'Índex de Preus de l'Habitatge de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Els habitatges nous són els que més van pujar de preu, fins a un 7,9%, tot i que suposa 2,3 punts percentuals menys que la variació anual del tercer trimestre, quan aleshores es va enfilar fins al 10,2%. Pel que fa els immobles de segona mà, els preus van pujar un 3%, el mateix increment que al tercer trimestre. Al conjunt de l'Estat, la variació anual de l'Índex de Preus de l'Habitatge en el quart trimestre de l'any passat va baixar tres dècimes i es va situar en el 4,2%.

Per tipus d'habitatge, la taxa anual de l'habitatge nou va retrocedir 3,5 punts, fins al 7,5%, mentre que la de segona mà va pujar quatre dècimes, fins al 3,6%, en comparació la registrada el trimestre anterior.

El creixement del preu de l'habitatge a Catalunya no és dels més elevats entre la resta de comunitats i se situa per sota la mitjana espanyola. Lidera els increments Andalusia, amb un 5,3%; seguit de Navarra i Ceuta, amb un 4,7% i un 4,6%, respectivament. En canvi, on menys s'incrementa és a Castella-La Manxa i a Extremadura, amb un 2,1% i un 2,2%, respectivament.