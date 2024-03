Compromís, lideratge i creixement davant els desafiaments globals

En un entorn ple de desafiaments, la indústria catalana va destacar el 2023 pels seus èxits i va mostrar una notable superació malgrat les complexitats globals. EL PERIÓDICO, en col·laboració amb Banc Sabadell, entrega avui els Premis Empresa de l’Any, amb els quals posa en valor l’esforç del teixit industrial català i la seva contribució al progrés.

Malgrat les incerteses generades per les guerres a Ucraïna i Gaza, l’enduriment de l’accés al finançament i la desacceleració econòmica a Europa –amb Alemanya, el seu principal impulsor, experimentant una contracció del 0,3%–, el PIB de Catalunya va augmentar el 2,6% el 2023, segons estimacions preliminars, superant per una dècima el del conjunt d’Espanya, que al seu torn va ser el país amb millor comportament entre les grans economies europees.

L’empenta que han demostrat les empreses s’ha traduït en creació d’ocupació. Catalunya va acabar l’any amb un rècord: va superar els 3,7 milions d’ocupats al sumar gairebé 200.000 noves incorporacions al mercat laboral, nou vegades més que l’any anterior, segons reflecteix l’Enquesta de Població Activa (EPA). La captació d’inversió estrangera va arribar també al seu màxim, amb un total de 880 milions d’euros, segons Acció, fet que significa una injecció de 2,4 milions diaris.

Exemple de resiliència

Malgrat l’augment dels costos financers i la conjuntura internacional, el sector industrial a Catalunya va créixer el 2,8%, per sobre de la mitjana, demostrant una vegada més la seva gran resiliència. Les empreses premiades exemplifiquen com la indústria catalana, davant les dificultats, actua amb previsió, reduint riscos, diversificant mercats i aprofitant oportunitats. Mostra d’això és que el 2023 les exportacions van marcar un nou rècord, més de 100.000 milions. Una alça del 6,1% que contrasta amb la caiguda de l’1,4% a Espanya i del 3,3% a la zona euro.

Però el 2023 va ser també l’any més complicat per a l’emprenedoria de l’últim lustre. Catalunya va experimentar un augment del 4% en noves empreses tecnològiques, fet que evidenciava una desacceleració davant el 6% de l’any anterior i taxes prèvies superiors a l’11%. Les start-ups van captar un 60% menys en les rondes de finançament, a causa de la caiguda del capital de risc per por d’una recessió global, l’alça en els tipus d’interès i les crisis borsàries i tecnològiques als Estats Units.

Aquest panorama es desenvolupa en un moment en què la indústria encara grans reptes. D’aquesta indústria s’espera que sigui no el problema, sinó part important de la solució davant la gran emergència climàtica. Per a la descarbonització de l’economia, procés que requereix una gran transformació, s’exigeix innovació, posada en marxa de noves solucions i digitalització. Les empreses premiades i totes aquelles que ja ho estan fent reclamen el suport de les administracions, els mecanismes financers i una normativa que les acompanyi en l’esforç i la inversió.

Set empreses amb seu a Catalunya i un empresari exemplifiquen aquesta tasca i destaquen per la seva marcada contribució al benestar i progrés de la societat, mitjançant la generació de riquesa, d’ocupació, aportant innovació, contribuint a la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, cuidant-se de les persones i actuant amb responsabilitat i lideratge. Així ho ha decidit el jurat, presidit pel secretari d’Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, i format per una vintena més de personalitats de reconeguda trajectòria socioeconòmica.

Vuit premiats

Aigües de Barcelona rep el Premi Empresa de l’Any per la seva trajectòria consolidada, el seu creixement sostingut i la seva responsabilitat social i divulgació mediambiental. Marco Sansavini, president de Vueling i pròximament d’Iberia, és l’Empresari de l’Any per impulsar la transformació de l’aerolínia –basada en els valors i l’equip–, que arriba a resultats històrics que beneficien el turisme i l’economia.

El guardó d’Empresa +Sostenible és per a 011h, per aportar una solució disruptiva a un sector, la construcció, amb gran impacte ambiental. L’Empresa Familiar recau en Moventia, per sumar ja quatre generacions en 100 anys de superació i creixement davant les adversitats. Soler & Palau mereix el guardó a Empresa +Internacional per la seva gran expansió i èxit d’un model de gestió descentralitzada. Peptomyc és destacada com l’Empresa +Innovadora pels seus avenços en teràpies contra el càncer. La campanya Do Good de Value Retail ha sigut mereixedora del Premi Empresa +Inclusiva per la seva lluita contra el matrimoni infantil.

Encarem la quarta revolució industrial, amb la integració de tecnologies avançades que han de permetre assolir els grans reptes, motiu pel qual, EL PERIÓDICO ha volgut sumar-hi, a més, aquest any el Premi Indústria 4.0. PICVISA, guardonada per l’aplicació de la IA en el reciclatge per impulsar l’economia circular i posar límit a la sobreexplotació del planeta, il·lustra com la indústria està impulsant el canvi de paradigma cap a un model econòmic més sostenible.