El gremi de perruqueria del Bages renova la seva Junta Directiva

El Gremi Artesà de Perruqueria i Estètica del Bages ha renovat la seva Junta Directiva. Després de l’assemblea de socis, va quedar constituïda la nova Junta Directiva, formada per Carme Fusté ( Carme Fusté Saló de Bellesa) com a presidenta, Ignasi Nadeu (Nadeuperruquers), com a vicepresident, Olga Huete (El 9look ), com a secretària, Rosa Casanova ( perruqueria Maria Rosa) com a tresorera i com a membres vocals Joan Josep Martínez, Maria Josep Vivancos, Sílvia Muntané i Francesc Masachs.

Aquesta Junta enceta una nova etapa amb nous projectes. La presidenta Fusté va explicar que «volem ser l’altaveu d’un sector econòmic important a la comarca, que ha de treballar per fomentar la innovació dins el col·lectiu i defensar-ne els seus interessos».

Una de les primeres accions que ja va dur a terme la nova Junta, va ser una trobada amb el Regidor d’Empresa, Turisme i Coneixement de l´Ajuntament de Manresa, Joan Vila, que va escoltar les propostes i preocupacions de la nova directiva.

Per Joan Vila "a partir d’aquest mateix moment ens posem a treballar en un tema prou destacat com l’intrusisme del sector, i activarem als nostres tècnics per fer un seguiment dels negocis del sector per comprovar la situació legal de les llicències d’activitats i obres, retolacions, etc."

Un altre dels temes que es van tractar, és quines actuacions estan previstes de cara a les restriccions d’aigua per temes de sequera. Cal prendre consciència, segons el propi gremi, que l’aigua és un element clau per al nostre dia a dia. En aquest sentit, el Regidor Vila, es va comprometre a traslladar la seva preocupació al departament corresponent per fer-los arribar un retorn verídic d’hipòtesis de futur.