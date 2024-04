El Bages és una de les dues comarques grans que sumen nous aturats el març

El Bages va tancar el març amb un total de 8.965 persones registrades a l’atur, un increment del 0,91% respecte del març de l’any passat. Quan el mercat laboral català ha sumat un altre mes a la baixa amb 1.984 persones menys a les llistes, el que suposa una millora del 0,6%, fins a situar-se en 344.389 registrats, i quan en comparació amb l’any passat hi ha 3.900 desocupats menys (-1,1%) al conjunt del país, el Bages s’encalla al març. Si bé respecte del mes de febrer ha reduït el nombre de persones a l’atur del 0,54%, en relació al març de l’any passat creix. I només el Barcelonès, d’entre les comarques de més de 100.000 habitants a Catalunya, ha registrat la mateixa tendència que el Bages, amb un augment, en aquest cas, de l’1,84% interanual.

La taxa d'atur

D’altra banda, la comarca es manté com una de les de més elevada taxa d’atur d’entre les comarques grans del país, amb el 10,54%, un punt i mig més que el 9,22% de Catalunya, segons les últimes dades disponibles facilitades per l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, corresponents al mes de febrer. Només el Baix Penedès (13,51%), l’Anoia (11,17%), el Baix Camp (11,13%) i el Tarragonès (10,56%) tenen una taxa més elevada que el Bages entre aquest grup de comarques.

Per contra, el Solsonès (7,1%), el Moianès (8,01%), la Cerdanya (4,52%) i l’Alt Urgell (8,91%) tenen una taxa més baixa que la mitjana catalana, d’entre les comarques centrals. El Berguedà, per la seva banda, se situa lleugerament per sobre (9,24%).

En relació a un any enrere, l’Anoia i el Bages continuen incrementant la seva taxa d’atur, a diferència de la majoria de comarques grans del país. Així, des del febrer de l’any passat la taxa ha augmentat a l’Anoia 2,54 punts, mentre que al Bages ho ha fet 1,16 punts. El Baix Penedès, el Tarragonès i el Baix Camp són les altres comarques de més de 100.000 habitants on la taxa d’atur ha augmentat d’un any a l’altre.

En aquest mateix període, la taxa s’ha reduït de 0,32 punts al conjunt català, mentre que a la resta de les comarques centrals només ha augmentat a l’Alt Urgell, 0,15 punts; al Moianès, 0,41; i al Solsonès, 0,06. S’ha reduït a l’Anoia (-0,21), al Berguedà (-0,29) i a la Cerdanya (-0,27).

El cas de Manresa

La capital del Bages, d’altra banda, es mantenia el febrer com la ciutat gran de Catalunya, de més de 50.000 habitants, amb la taxa d’atur més elevada, amb el 12,78%, tres punts i mig més que la mitjana nacional. Des del febrer de l’any passat, Manresa ha reduït la taxa 0,42 punts, una mica per sobre de la retallada al conjunt català (0,32 punts).

La ciutat va tancar el març amb 4.503 aturats, registrats, l’1,14% menys que el febrer i l’1,05% menys que el març del 2023.

La contractació

Quant a la contractació, a Manresa s’han signat el març 1.869 nous contractes, la meitat dels 3.624 signats al conjunt del Bages. D’aquests, 1.551 van ser indefinits, el 42,8% del total, cinc punts per sota de la mitjana catalana (47,01%). En l’acumulat de l’any, el Bages suma 11.061 contractes, el 45% dels quals han estat indefinits, només 12 dècimes menys que la mitjana catalana (45,12%).

D’entre les comarques centrals, en la que s’han signat més contractes indefinits respecte del total ha estat, el març, el Moianès, amb el 69,54%. A la Cerdanya, el percentatge d’indefinits ha estat del 59,37%. A la resta de comarques del territori el percentatge d’indefinits també ha estat superior a la mitjana nacional: 49,01% a l’Alt Urgell; 47,8% al Berguedà; i 48,86% al Solsonès. Excepte a l’Anoia, on el percentatge ha estat del 32,48%.

