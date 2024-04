CriteriaCaixa augmenta la seva participació a Telefónica fins al 5%

CriteriaCaixa ha comunicat aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que ha augmentat la seva participació a Telefónica del 2,69% fins al 5,007%. Si se suma la participació del 2,51% de CaixaBank, el grup liderat per Isidre Fainé i Àngel Simón controla ara el 7,5% del capital social de Telefónica i es converteix en el màxim accionista de la multinacional de les telecomunicacions, en plena entrada del govern espanyol i del fons saudita STC. En aquesta mateixa línia, la propera Junta General d'Accionistes de Telefónica -el 12 d'abril- votarà la renovació del president de CriteriaCaixa, el manresà Isidre Fainé, en qualitat de conseller dominical de Critera, en comptes de com a representant de CaixaBank, com ho havia fet fins ara.