Aprèn idiomes amb facilitat amb la nova plataforma del CETIM

El Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM) ha posat en marxa la nova Plataforma d'Idiomes CETIM, una eina educativa destinada a oferir una opció pràctica i accessible d'aprenentatge lingüístic per a les persones col·legiades i els seus familiars.

La Plataforma d'Idiomes CETIM pretén ser un recurs versàtil per a aquells que desitgen millorar o adquirir habilitats en diferents idiomes. Amb accés gratuït per a les persones col·legiades i els seus familiars, ofereix cursos estructurats en diversos nivells (disponibles des de l'A1 fins al C1) per a l'aprenentatge de l'anglès, alemany, francès, italià, català, castellà i euskera.

Què ofereix aquesta plataforma?

Els participants tenen accés a una gamma completa de recursos, incloent proves de nivell, lliçons detallades per a cada nivell i un mètode d'aprenentatge interactiu amb suport visual i sonor. A més, la plataforma ofereix un seguiment del progrés de la formació per garantir una experiència d'aprenentatge personalitzada i efectiva.

A més d'enfocar-se en l'aprenentatge d'idiomes, la plataforma també permet millorar les habilitats comunicatives amb opcions addicionals com sessions de conversació individuals i tutorització personalitzada. Aquests serveis busquen reforçar l'expressió i la comprensió oral de l'estudiant.

L'accés a la Plataforma d'Idiomes CETIM és senzill. Els usuaris només han de posar-se en contacte amb el CETIM a través d'aquest enllaç per rebre orientació sobre com començar. Una vegada inscrits, els usuaris podran explorar els recursos disponibles i fer seguiment del seu progrés d'aprenentatge amb facilitat.

Amb la introducció del nou servei de la Plataforma d’Idiones CETIM, el Col·legi d’Enginyers proporciona una opció d'aprenentatge lingüístic senzilla i inclusiva per als seus membres i als seus familiars. Amb un enfocament centrat en l'usuari i una àmplia gamma de recursos educatius, aquesta plataforma promet enriquir les habilitats lingüístiques de tots els interessats. És l'opció ideal per a tots aquells professionals que vulguin donar un pas més en la seva carrera professional millorant les seves competències en idiomes.