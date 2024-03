Vols saber com sol·licitar la devolució de l'IRPF si ets mutualista?

L'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) o, cosa que és el mateix, l'Agència Tributària, té habilitat un formulari molt fàcil d'emplenar per tal que els mutualistes puguin sol·licitar la devolució de l'IRPF corresponent. Aquest canal es va obrir el passat 20 de març, per tal de facilitar les demandes i perquè els contribuents puguin veure la seva vida laboral.

L'objectiu és resoldre-les com més aviat millor i amb els menors inconvenients per als ciutadans.

No caldrà adjuntar a la sol·licitud cap classe de documentació, ja que, en general, l'AEAT ja comptarà amb la informació necessària per a la resolució de la sol·licitud, segons ha publicat l'Agència Tributària a la seva pàgina web.

Això no obstant, en el cas que no sigui possible resoldre una sol·licitud concreta amb la informació disponible es podrà requerir als interessats, a posteriori, l'aportació de la documentació que sigui necessària.

Tant el formulari de sol·licitud com la informació relativa a aquest procés estaran a disposició dels interessats a través de la Seu electrònica de l'AEAT.

Aquest formulari es podrà utilitzar per sol·licitar totes les devolucions corresponents al període 2019-2023, si bé per al 2023, en la majoria dels casos el càlcul ja apareixerà a Renda Web i l'ajustament s'aplicarà automàticament a la declaració.

Demana la devolució de l'IRPF amb un senzill formulari de l'AEAT / freepik

Per a aquells casos en què l'AEAT no tingui informació suficient, no podrà oferir el càlcul en les dades fiscals, però per sol·licitar l'ajustament n'hi haurà prou amb presentar el mateix formulari utilitzat per als anys anteriors.