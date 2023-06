El Govern de la Generalitat entregarà aquest estiu vals de 100 euros a totes les famílies dels alumnes que siguin a primària per poder comprar material escolar per al curs 2023-24. Es tracta d’una mesura per minimitzar l’impacte de la inflació, l’augment generalitzat de preus i ajudar les famílies catalanes amb els preus de l’escolarització.

Qui se’n podrà beneficiar? Aproximadament, mig milió d’alumnes de primer a sisè de primària podran veure’s afavorits per la mesura, aprovada a principis de maig d’aquest any. Serà concretament tot l’alumnat amb la matrícula registrada en data 20 de maig del 2023 al Registre d’Alumnes de Catalunya, en el tercer curs del segon cicle d’educació infantil (l5) o bé qualsevol dels cursos d’educació primària (excepte el sisè) en un centre que sigui públic o privat sostingut amb fons públics.

On es podran utilitzar els vals? Les ajudes s’articularan mitjançant xecs de 100 euros per cada alumne, que es podran validar en comerços de Catalunya que decideixin adherir-se a la plataforma que acreditarà que l’activitat econòmica que desenvolupen és l’apropiada per a la finalitat per a la qual s’ha creat l’ajuda. En aquesta pàgina web es poden consultar els que ja hi estan inscrits. Les compres s’hauran de realitzar en botigues físiques, ja que la campanya vol fomentar el comerç de proximitat.

Què puc comprar i fins quan? El xec, que arribarà en dues tandes de 50 euros, servirà per poder comprar llibres, diccionaris, papereria, elements d’escriptura, calculadores, motxilles i jocs educatius fins al 30 de novembre del 2023.

Com l’aconsegueixo?

Els vals es distribuiran per correu postal durant els mesos d’estiu de manera que el material es pugui adquirir abans de l’inici del nou curs. I, en cas que les famílies canviïn d’adreça a l’estiu o no la tinguin registrada, es podrà sol·licitar a través d’aquesta web oficial durant el mes de juliol.

Així mateix, per activar-los abans de comprar el material, s’haurà d’accedir a la web valescolar.cat i seguir els següents passos: anar a la secció Activa els vals», introduir-hi l’identificador de l’alumne i el PIN (que s’indicarà als vals), introduir-hi el número de telèfon mòbil i posar-hi el codi que es rebi al número de telèfon.

En cas que no s’hagi rebut el val via correu postal, s’haurà d’anar a la mateixa secció d’«Activa els vals», anar a la secció de PIN d’activació i sol·licitar-ne un de nou. Una vegada allà, s’hi haurà d’introduir l’identificador de l’alumne i la seva data de naixement i, si les dades són correctes, es mostrarà el PIN d’activació a la pantalla. Després, només s’haurà de tornar a seguir els passos amb normalitat: «Activa els vals», introduir-hi l’identificador i el PIN (mostrat en el procés anterior), introduir-hi el nombre de mòbil i el codi que es rebi al telèfon.

Com puc saber l’identificador de l’alumne? Per saber el número identificador de l’alumne es podrà preguntar a l’escola, fent una consulta en el 012 o a la web del Departament d’Educació.

Preguntes freqüents

Com s’utilitzen els vals? Cada xec (de 50 euros) es pot utilitzar una sola vegada, així que si es paga una compra de 48,90 euros, per exemple, els 1,10 euros restants no es «guardarien» per a una futura compra. I viceversa, si se supera la compra, la diferència haurà de ser abonada per la família.

Els vals són personals i intransferibles. L’establiment verificarà que són vàlids mitjançant una web de gestió. Així mateix, tampoc podran utilitzar-se vals de beneficiaris diferents en una mateixa compra.

S’accepten devolucions? No. En el cas de devolució l’import no serà reemborsat. Únicament es podran fer canvis amb altres productes que també siguin material escolar i, en cas que el producte sigui de preu inferior, no es farà devolució de l’import restant.