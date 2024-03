El Saló de l'Ensenyament obre portes amb els serveis d'orientació individualitzada com un dels punts forts

El Saló de l'Ensenyament ha obert aquest dimecres les portes i un dels serveis més demandats és l'orientació individualitzada. La previsió és superar fins diumenge els 100.000 visitants de l'any passat a Fira de Barcelona. Els primers que s'hi han acostat aquest dimecres han pogut visitar els estands de les universitats i centres que ofereixen formació postobligatòria. Enguany però l'orientació individualitzada hi continua tenint un paper important i tant des del Departament d'Educació com des de la pròpia Fira s'ofereix un servei personalitzat per ajudar els joves en la tria dels seus estudis. La psicopedagoga D'EP Institut Gemma Latorre ha explicat a l'ACN que "hi ha molta necessitat d'orientació" davant la gran oferta existent.

Latorre ha concretat que els joves que han de decidir què fer amb el seus estudis tenen davant una oferta de més de 300 cicles formatius i més de 400 graus. A més, tots ells tenen els seus propis requeriments d'accés i per això conclou que es troben molts joves que necessiten d'un acompanyament. "No saben què fer", ha manifestat. Segons aquesta psicopedagoga, l'orientació hauria de començar ja al segon curs d'ESO perquè al març -quan se celebra el saló- del darrer curs d'ESO ja queda poc marge per fer una reflexió pausada. Tot i això, els hi donen recursos i eines per ajudar-los en la tria.

Per a Latorre, hi ha joves que es troben "molt perduts" en acabar la secundària però també quan acaben el batxillerat. Ella és una de les psicopedagogues que ofereixen aquesta orientació individualitzada a través d'unes petites trobades dins del Saló. Els joves que hi van poden parlar amb una orientadora que els ajudarà a través de la informació que li donin sobre els seus interessos i preferències.

El mateix es fa des de l'Espai Orienta't del Departament d'Educació, que compta amb 16 punts d'atenció individualitzada i que aquest dimecres ja acumulava una cua llarga de joves que necessitaven un cop de mà per aclarir-se. La subdirectora general d'Orientació de la conselleria, Roser Cervera i Giralt, ha reconegut a l'ACN que hi ha una necessitat d'orientació perquè és un moment molt important en la vida dels joves. Ha afegit que als centres educatius ja es fa un treball d'orientació però al saló es complementa la feina que ja s'hagi pogut fer, amb informació "més concreta".

Per a Cervera, no és tant que els joves estiguin perduts sinó que l'oferta és tan variada que fa "difícil" la tria. Ha explicat que les orientadores fan un treball "minuciós" per ajudar els visitants a concretar una mica d'entre tota l'oferta què poden trobar en el sistema educatiu, i al saló, que s'ajusti a les seves preferències i necessitats.

La consellera d'Educació, Anna Simó, ha destacat també durant la inauguració que l'orientació és el servei més demandat per part dels visitants al saló. L'any passat aquest punt va atendre més de 2.500 persones.

Un saló més inclusiu

Una altra de les novetats d'enguany és el pas endavant en inclusió que s'ha impulsat des del Departament d'Educació. Així, s'ha reservat la franja de 17.00 a 19.00 hores per als joves que necessiten una menor intensitat sensorial. En aquestes hores s'ha recomanat als estands que redueixin la intensitat lumínica i sonora. També s'han repartit targetes d'accés prioritari i està disponible el bucle magnètic per aquells que ho puguin necessitar.

Més de 220 expositors

El saló compta amb més de 220 expositors i 170 activitats d'orientació i assessorament. En la seva 33ena edició, s'ha ampliat encara més l'oferta. Per exemple, creix un 10% l'oferta de Formació Professional (FP). De fet, els estudis d'FP ocupen el 38% dels expositors, mentre que la resta es destina als estudis superiors. Hi són presents les 12 universitats catalanes i els seus centres adscrits però també escoles de negoci i altres centres amb estudis superiors en cinema, moda, disseny, art dramàtic o música, entre d'altres.

Dins del saló, hi ha el 'Saló dels idiomes', un espai que engloba tota l'oferta d'aquest àmbit. A més, s'hi poden trobar altres estudis complementaris com els que ofereixen autoescoles, cursos sobre lleure o comunicació o escoles d'auxiliar de vol.

Crítiques per la presència de l'exèrcit

Com és habitual cada any, s'ha repetit la protesta contra la presència de l'exèrcit al saló. 'Desmilitaritzem l'Educació' ha criticat que l'exèrcit tingui un cop més un estand perquè i ha insistit que es contravenen acords democràtics i resolucions parlamentàries. La plataforma ha reivindicat una educació basada en la cultura de la pau, el diàleg, la convivència i l'antimilitarisme. A més, ha afirmat que els conflictes armats actius actualment, més d'una trentena, evidencien "més que mai" la necessitat d'educar per generar pensament crític envers el militarisme.

La plataforma ha denunciat que Fira de Barcelona hagi tornat a acollir l'estand de l'exèrcit però també la "connivència, inacció i complicitat" de la Generalitat i l'Ajuntament per no defensar ni aplicar les mocions aprovades contràries a la presència militar en espais educatius.