La nevada d'aquest dilluns afecta més d'una desena de carreteres de l'Alt Pirineu i Aran, on es necessari circular amb cadenes segons informen des del Servei Català de Trànsit. S'espera que durant la tarda s'acumulin més de 5 centímetres per sobre dels 700 metres, sobretot a la comarca de l'Alt Urgell, però també a la Cerdanya, el Pallars Jussà i Sobirà i l'Alta Ribagorça. A les 17.30 h, a la Seu ja hi havia gruixos d'un parell de centímetres.

Algunes de les carreteres afectades són la C-13 entre Sort i Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà), la C-28 al Port de la Bonaigua, des d'Esterri fins a Naut Aran (Val d'Aran), i l'N-230 entre Vilaller (Alta Ribagorça) i Bausen (Val d'Aran). Les precipitacions en forma de neu han arribat a primera hora de la tarda a cotes relativament baixes i en punts com ara Sort i la Seu d'Urgell ha estat rebuda amb "relativa sorpresa". Des de Protecció Civil han activat en fase d'alerta el pla especial d'emergències per nevades a Catalunya, el Neucat.

La precipitació afecta bona part de Catalunya, com es pot veure amb el radar. A més, és en forma de neu a pràcticament tot el Pirineu. Es veu amb el color blau del producte pluja/neu. pic.twitter.com/0q7GPcXqIf — Meteocat (@meteocat) 12 de diciembre de 2022

Altres vies principals afectades per la neu són l'N-260 al Port del Cantó -que comunica les comarques de l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà- i al Coll de Perves –entre el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça-. També són necessàries les cadenes per circular per diversos trams del Pallars Sobirà, com ara el la C-13z a Esterri d'Àneu, la C-147 entre Esterri d'Àneu i l'Alt Àneu, L-504 entre Llavorsí i Lladorre i L-510 entre Tírvia i Alins. Mentre, les vies afectades a l'Alta Ribagorça són l'L-500 entre el Pont de Suert i la Vall de Boí i L-501 a la Vall de Boí.

Davant d'aquesta situació, des de Protecció Civil i a través d'un comunicat, han recomanat als conductors molta prudència en la mobilitat per les comarques de l'Alt Pirineu i informar-se de l'estat de les carreteres abans de sortir de casa. Altres consells passen per tenir el vehicle preparat per la neu, amb cadenes, manta, una llanterna i el telèfon mòbil carregat amb bateria. També es demana eviter la mobilitat a les zones afectades per la neu si no és imprescindible.