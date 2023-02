La neu ha fet acte de presència aquest divendres a la matinada en algunes zones del Moianès. A Moià ha nevat amb ganes a partir dels 750 metres. Tot i que en algun punt ha arribat a prendre lleument sobre el terreny, els flocs han servit majoritàriament per mullar només el terra.

Afectacions a les carreteres del Berguedà

D'altra banda, al Berguedà la neu ha causat afectacions a la carretera. Aquesta matinada, un conductor s'ha accidentat a Castellar de n'Hug per la presència de gel i neu a la via. Quatre dotacions dels Bombers s'han mobilitzat per rescatar l'accidentat.

L'episodi de nevades a la comarca ha impedit prestar amb normalitat el servei de recollida de residus sòlids urbans a Gósol, Castellar de n'Hug i Castellar del Riu. El Consell Comarcal del Berguedà ha demanat a la ciutadania dur les seves deixalles als contenidors.

❄️ El @ccbergueda informa que la neu i el gel han impedit prestar amb normalitat el servei de recollida de residus sòlids urbans a Gósol, Castellar de n'Hug i Castellar del Riu.



⚠️ La ciutadania pot dur les seves deixalles als contenidors.



👉 Gràcies per la comprensió. pic.twitter.com/oPQ28eiNoP — Consell Comarcal del Berguedà (@ccbergueda) 24 de febrero de 2023

Aquesta passada nit la nevada ha deixat uns 10 cm a Rasos de Peguera, al voltant del Xalet-Refugi.

❄️ Torna la neu ☃️



Aquesta passada nit la nevada ha deixat uns 10cm al voltant del Xalet-Refugi i ens tornem a despertar amb aquestes imatges idíl·liques



➡️ https://t.co/KMNGiYZwyd#RasosdePeguera #Berguedà pic.twitter.com/tFTT4V6pvl — Xalet-Refugi Rasos de Peguera (@refugirasos) 24 de febrero de 2023

Nevarà aquest cap de setmana?

El fred intens, les precipitacions i nevades marcaran l'últim cap de setmana de febrer, un mes que s'acomiadarà amb els dies més freds de l'hivern per la presència d'una depressió aïllada en nivells alts (DANA) i una massa d'aire fred en nivells baixos, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

L'AEMET indica que el divendres i el dissabte les precipitacions seran en forma de neu a partir de 800 o 1.000 metres. El diumenge arribarà una nova entrada d'aire àrtic que deixarà precipitacions, en el terç nord peninsular, de neu en cotes baixes. Aquest dia es registrarà un descens acusat de les temperatures, tant que hi haurà gelades en àmplies zones de l'interior. Els termòmetres, tant les màximes com les mínimes, estaran en valors "clarament" per sota dels valors habituals en aquestes dates.

De cara a la setmana del 27 de febrer al 5 de març, l'AEMET avisa que es caracteritzarà per la presència de la nova massa d'aire fred. Les temperatures estaran molt per sota de l'habitual en aquestes dates, tant les màximes com les mínimes, almenys fins al dijous, un dia en què augmenta la incertesa en la predicció.