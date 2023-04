Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Ventcat per previsió de fort vent a tot Catalunya a partir de la tarda d'aquest dimecres i durant tot el dijous. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) aquesta tarda i vespre el vent podrà superar els 90 quilòmetres per hora als extrems del país, a l'Alt Empordà i a Terres de l'Ebre, mentre que per dijous l'episodi es generalitzarà a tot Catalunya, amb ratxes de vent que podran superar els 72 quilòmetres per hora, especialment a les comarques del litoral i prelitoral central. Protecció Civil també ha informat que al Pirineu el llindar d'avís és possible que se superi a cotes altes.

Davant d'aquesta situació, Protecció Civil ha recordat que cal extremar les precaucions en la conducció i en totes les activitats que facin a l'aire lliure.