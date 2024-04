Illa assegura que continuarà a l'oposició després del 12-M si no és investit president: "Tinc vocació de servei públic"

El candidat del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que després de les eleccions del 12-M continuarà a la política "des del lloc on li assignin els ciutadans. "Tinc vocació de servei públic i no tinc, de moment, plantejament de deixar-lo d'exercir", ha dit en una entrevista a Ràdio Estel. En aquest sentit, ha recordat que en els darrers anys ha fet la feina que li ha correspost des de l'oposició tot i que va guanyar les eleccions del 2021. Així ho ha dit després que el candidat de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, hagi avançat que deixarà la política activa si no és investit president. D'altra banda, Illa ha descartat debats cara a cara perquè serien una "falta de respecte" a la pluralitat del Parlament.

Illa ha argumentat que a Catalunya no hi ha només Aragonès i ell, sinó que és "rica i plural". Així doncs, ha defensat que els debats han de ser amb els partits que tenen representació al Parlament. Segons ha explicat, estan previstos fins a 5 o 6 debats durant al campanya electoral i ha afegit que no vol "ni reduir ni retallar la pluralitat de la societat catalana".

Després que la comissió d'investigació del cas Koldo al Senat l'hagi citat el 24 d'abril, just abans de l'inici de la campanya, el candidat del PSC ha dit que no creu que explicar-se sobre aquesta qüestió el perjudiqui electoralment.