«Vox no farà costat a Illa perquè és un líder separatista»

Nascut a Sant Cugat del Vallès el 1987, Ignacio Garriga (Vox) es torna a presentar a les eleccions negant el canvi climàtic, apostant pels transvasaments i acusant la immigració d’augmentar els índexs de criminalitat.

Pedro Sánchez els acusa de promoure una campanya d’assetjament contra la seva esposa per atacar-lo políticament.

Són falòrnies. És un nou episodi de victimització. La justícia haurà de dirimir si hi ha tràfic d’influències, però Sánchez ha protagonitzat el major acte de corrupció amnistiant a uns delinqüents per comprar una investidura. Volem que dimiteixi i convoqui eleccions.

Una exdiputada de Vox l’acusa a vostè de pagar amb la targeta del grup parlamentari despeses personals.

És fals. És una campanya més per intentar desprestigiar Vox. Els comptes estan degudament presentats i auditats.

Però el denuncia algú del seu partit.

A vegades els partits decideixen canviar a persones i hi ha qui ho accepta millor o pitjor. En el seu moment van ser pedres i ous i ara toca qüestionar l’honorabilitat.

Però, per què no ha presentat una denúncia per injúries?

A partir del 12 de maig presentaré el que faci falta contra tots els mitjans de comunicació i contra totes aquelles persones que intentin faltar a l’honorabilitat de Vox.

Què proposa per a revertir la sequera?

Si hi ha restriccions d’aigua no és pel canvi climàtic, és per falta de gestió. Faria la interconnexió de conques a Catalunya i, si fa falta, el transvasament de l’Ebre. Cal fer tot el que sigui necessari: pantans, preses... En ple segle XXI no podem rescindir el consum d’aigua. És el súmmum del tercermundisme.

Els transvasaments, són viables mediambientalment? Tenen algun pla parar preservar la supervivència d’espècies?

Es pot garantir l’aigua, el medi ambient i la supervivència de les espècies. Però ja n’hi ha prou que el fanatisme climàtic ens condicioni el dia a dia. És la gran condemna de les classes mitjanes i populars. Hi ha transportistes que no poden entrar a Barcelona perquè els ecologistes diuen que contamina. Els que contaminen són els xinesos, no els espanyols o els catalans.

Ha calculat quant podria costar interconnectar totes les conques?

Molt menys del que costa la indústria política. Podem fer totes les interconnexions i reparar tota la canalització i ens sobren diners. Si tanco TV3 i les ambaixades, si redueixo alts càrrecs i acabo amb les subvencions; diners ens sobren.

Quin sou es posaria com a president?

El sou que està estipulat per llei. No sé quin és, ni m’importa.

Actualment, el president cobra 136.000 euros. Li sembla bé?

Em sembla molt bé. El que em preocupa és tots els sous que l’acompanyen. Jo em carregaria la meitat de conselleries. Hi ha algunes absurdes: feminisme, canvi climàtic i exteriors.

En els quatre mesos que portem d’any han mort set nens a Espanya a les mans del seu pare i nou dones han estat assassinades per les seves parelles.

S’ha deixat una dada més important. A Catalunya, han augmentat un 30% les violacions amb penetració.

Han augmentat les denúncies.

Han augmentat un 30% les violacions amb penetració. Això no canviarà amb la ‘chorrada’ de cursets de feminisme o més punts lila. Acabarà amb més policia, canvi de lleis i expulsió d’immigrants il·legals. Tancaré la conselleria de feminisme i les dones estaran més segures.

Vull puntualitzar que el que han pujat són les denúncies.

No et preocupen les denúncies de les dones? A mi em preocupa molt.

Que pugin les denúncies pot ser per un augment de casos o perquè les dones se senten més empoderades per denunciar.

No, perdona, els delictes sexuals han incrementat. Això no és empoderament. És condemnar a les dones a la falta de seguretat i prosperitat. No poden sortir tranquil·les al carrer. Molts pares han d’anar a buscar les seves filles a les discoteques.

Diu que no serveixen de res els punts lila... En un cas Alves, la discoteca Sutton va activar el protocol de l’ajuntament contra les agressions sexuals. Es va atendre la noia, la van traslladar a l’hospital per recollir totes les proves i el cas ha acabat en condemna. No serveix? No va servir en aquest cas?

Són una xorrada. Per més bancs i passos de vianants que pintem de violeta, no farem baixar els índexs de violacions. Cal acabar amb la immigració il·legal i modificar el Codi Penal.