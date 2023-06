El president i candidat del PP per a les properes eleccions generals del 23 de juliol, Alberto Núñez-Feijóo, manté una mala relació amb l'anglès. "El meu problema no és el gallec o el castellà, és l'anglès. M'he de posar a estudiar-lo, és la meva obligació", ha confessat Feijóo a Ana Rosa Quintana durant una entrevista aquest dijous. I no és la primera vegada que el candidat popular reconeix els seus problemes amb l'anglès, un idioma bàsic per desenvolupar-se en l'àmbit internacional, tal com ha deixat palès el perfil oficial del PSOE en una piulada.

El partit ha aprofitat aquesta mancança del líder popular per treure un nou vídeo al seu compte de Twitter: "L'anglès, un altre problema per a Feijóo?", diu el missatge que acompanya la publicació, en què els socialistes afirmen que "parlar anglès és imprescindible" i que "importa parlar-ho a tots els sectors professionals". El vídeo acaba amb una sèrie de fragments de Sánchez i altres líders del PSOE parlen anglès en contextos internacionals. El inglés, ¿otro problema para Feijóo? pic.twitter.com/sj6VhKe6P7 — PSOE (@PSOE) 1 de junio de 2023 "La mentida" El PSOE, que partia amb avantatge per ser qui ha pres la decisió d'avançar les eleccions, no ha perdut ni un segon a posar en marxa la maquinària a les xarxes socials. Ja aquest mateix dimecres, el partit socialista va començar amb els missatges. I ho ha fet amb un vídeo anomenat “la mentida” en què Feijóo critica la data triada per als comicis, però que recorda que va ser ell mateix qui va convocar-ne uns un 12 de juliol a Galicia. Convocar elecciones en julio ¿sin precedentes?



⏮️ Rebobinemos. pic.twitter.com/DiQz5sbmev — PSOE (@PSOE) 31 de mayo de 2023 A més a més, els socialistes també han destacat que "el PP es descobreix i confirma que això és el que volen per a Espanya i aquest és el projecte polític que volen conformar", acompanyat d'un vídeo en què recorda als ciutadans mitjançant fotogrames breus el desastre del Prestige, el vessament de petroli a Galícia provocat per l'enfonsament del vaixell petrolier Prestige el 2002, els esdeveniments d'ETA, i fins i tot, la corrupció dels líders populars, entre ells Mariano Rajoy o José Maria Aznar.