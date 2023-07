Durant la campanya per a les eleccions generals del pròxim 23 de juliol, els representants de les principals forces polítiques es preparen per als diferents debats que hauran de disputar per mobilitzar els vots dels ciutadans. Aquestes són les principals trobades davant la càmera dels líders polítics abans del 23J.

Cara a cara d’Atresmedia ‘Cara a Cara. El Debate’ estarà organitzat per Atresmedia i s’emetrà dilluns vinent 10 de juliol a les 22.00 h, amb els periodistes Ana Pastor i Vicente Vallés com a moderadors. El pols polític davant les càmeres tindrà una durada aproximada d’uns 100 minuts i es podrà seguir des d’Antena 3, La Sexta, OndaCero i ATRESplayer. Dos debats RTVE RTVE plantarà, en primer lloc, un debat a set bandes. Així, a part dels partits de Sánchez i Feijóo, quedaran incloses la resta de formacions polítiques que aspiren a arribar al Congrés dels Diputats. Està previst que se celebri dijous 13 de juliol a les 22.00 h i comptarà amb la participació del PSOE, el PP, Vox, Sumar, ERC, PNB i EH-Bildu. A més del debat a set, RTVE planteja un altre a quatre, entre el PSOE, el PP, VOX i Sumar, que tindrà lloc el 19 de juliol, també a les 22.00 h. No obstant, Alberto Núñez Feijóo ha rebutjat acudir a aquest pols polític. El líder del PP sí que estaria disposat a assistir a l’altre debat de RTVE amb les set formacions. Debat del Grupo Prisa Com a últim pols polític davant les càmeres, el 14 de juliol a partir de les 09.00 h està previst un altre debat organitzat per cadena SER i ‘El País’ amb els candidats del PSOE, Sumar i Vox. El candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo ha descartat la seva presència també en aquesta trobada. Com passa amb RTVE, el PP no participarà en els debats a quatre per entendre que «són models incomplets i no tenen interès».