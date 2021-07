El tirador de l’Arc Set Santpedor Juan Carlos Marco Rubio va proclamar-se campió d’Espanya per equips, formant part del conjunt català, en l’estatal de camp que es va disputar a Tafalla. Marco va assolir aquest èxit després de no haver pogut arribar a les finals individuals per culpa de problemes amb el seu material en la ronda prèvia.

Les proves de camp consisteixen a disparar dianes situades al llarg d’un circuit de dos quilòmetres. Marco havia superat les fases prèvies fins arribar a les semifinals, on va ser eliminat.