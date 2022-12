Berga, Gironella i Puig-reig acullen del 2 al 4 de gener un campus d’handbol dirigit per l’exjugador professional Álvaro Ferrer. Organitzat per l’Handbol Berga, el campus s’adreça a jugadors i jugadores d’entre 6 a 16 anys, i se n'han inscrit un total de 55 (des de la categoria prebenjamí fins a la cadet). Durant tres dies tindran l'oportunitat de treballar diferents aspectes tècnics i aprendre valors relacionats amb el món de l’esport com el de l’esforç, la constància o el treball en equip. Les jornades es complementaran amb activitats lúdiques.

Álvaro Ferrer (Granollers, 1982) va ser jugador d’handbol d’elit fins la temporada 2019, en clubs com el Granollers, l’Ademar de Lleó, l’Atlètic de Madrid, FC Porto, TSV Hannover Burgdorf i BM Aragó. A més, ha estat 16 vegades internacional amb la selecció espanyola d’handbol. En la presentació del campus, aquest divendres a Berga, Álvaro Ferrer ha agraït a l'Handbol Berga, al Consell Comarcal i als ajuntaments de Berga, Gironella i Puig-reig la seva aposta per aquest campus. Ha remarcat les tres línies principals amb què treballa el seu equip: "l'educació i la cohesió; la transmissió de valors al voltant de l'esport, amb la cultura de l'esforç com a base; i la tecnificació, és a dir bons professionals per dissenyar i desenvolupar les activitats". Abel Garcia, conseller comarcal d’Esports ha explicat que el Consell Comarcal "fa de paraigües i col·labora en aquest projecte transversal que implica esports i joves". Ha qualificat el campus "de molt potent" i d'un espai "on es formarà amb valors a través de l’esport de la mà d’un exjugador professional d’handbol com Álvaro Ferrer i el seu equip". El regidor d’Esports de Berga, Isaac Santiago, ha destacat "la unió de les administracions per ajudar a les entitats com l’Handbol Berga perquè l’esport arribi a tothom". l Cristian Pérez, regidor d’Esports de Puig-reig ha expressat la satisfacció de poder col·laborar amb aquesta iniciativa, "que promou la pràctica de l'handbol". Per la seva banda, Marc Pons, president de l’Handbol Berga, ha destacat la importància de poder fer aquest campus, una de les activitats d’un club amb una llarga història: "Un dels grans objectius és recuperar la pràctica de l’esports en diferents municipis de la comarca. Amb activitats com aquesta estem obrint camí". Pons ha dit que el campus Álvaro Ferrer neix amb vocació de continuïtat. Abel Garcia ha posat èmfasi en la voluntat de "seguir treballant per la promoció de l'esport". Paral·lelament al campus s'organitzen activitats per evitar l'abandonament de la pràctica esportiva dels joves, ja que "a través de l'esport es fomenta la igualtat i la cohesió", ha dit Garcia. Els valors en l’esport Un acte complementari al campus serà una jornada sobre Els valors de l'esport. Es farà el diumenge 8 de gener a Puig-reig, de les 10 del matí a la 1 del migdia. La primera part serà una xerrada a La Sala, adreçada a famílies i joves que practiquen esport, per posar sobre la taula els valors que es treballen i transmeten en aquest àmbit. Anirà a càrrec d’Álvaro Ferrer, exjugador professional d’handbol; Dani Julià, gerent del centre Reir, que treballa amb infants en risc d’exclusió social; i Jordi Madera, esportista paralímpic. La segona part, serà una sessió de pràctica esportiva al pavelló de Puig-reig.